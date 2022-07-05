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Мужчинам не запрещено передвигаться по Украине: Главнокомандующий объяснил сообщение Генштаба

Все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на военном учете, должны это сделать - Залужный

сегодня, 16:45
Автор:

Денис
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объяснил сообщение Генштаба Вооруженных сил. Об этом Залужный сообщил на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

Мужчинам не запрещено передвигаться по Украине: Главнокомандующий объяснил сообщение Генштаба

Валерий Залужный. Фейсбук Валерия Залужного

Залужный заверил, что в настоящий момент никаких ограничений на передвижение мужчин по стране — нет. 

"Никаких указаний на препятствование перемещению лиц в ближайшие дни со стороны военного командования не предоставлялось.", — Залужный. 

Также Главнокомандующий напомнил, что военнообязанные должны стоять на военном учете.

"Напоминаю, идет война. Вы нужны своему государству! Все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на военном учете, должны это сделать. Те, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в ТЦК.", — Залужный. 

Мужчинам не запрещено передвигаться по Украине: Главнокомандующий объяснил сообщение Генштаба - фото 2

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что авторынок в Украине: какая ситуация на рынке и какие прогнозы. Как уменьшились объемы продаж автомобилей в Украине в период войны. 

Читайте также о том, что шесть из семи: в ВСУ показали, как сбивали российские ракеты в небе над Днепропетровщиной. ВСУ дают достойный отпор российским захватчикам. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО: как это отразится на украинских перспективах. Эксперты рассказали, что может предпринять россия в ответ на вступление скандинавских стран в НАТО и поможет ли расширение Альянса вступить туда Украине быстрым путем. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что цель – восстановить Украину: почему Запад пассивно реагирует на просьбы – как действовать Киеву. У Кабмина есть план по восстановлению Украины, но без помощи Запада его реализовать невозможно. 



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Источник: https://www.facebook.com/CinCAFU
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