Мужчинам не запрещено передвигаться по Украине: Главнокомандующий объяснил сообщение Генштаба

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объяснил сообщение Генштаба Вооруженных сил. Об этом Залужный сообщил на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Валерий Залужный. Фейсбук Валерия Залужного

Залужный заверил, что в настоящий момент никаких ограничений на передвижение мужчин по стране — нет.

"Никаких указаний на препятствование перемещению лиц в ближайшие дни со стороны военного командования не предоставлялось.", — Залужный.

Также Главнокомандующий напомнил, что военнообязанные должны стоять на военном учете.

"Напоминаю, идет война. Вы нужны своему государству! Все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на военном учете, должны это сделать. Те, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в ТЦК.", — Залужный.





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