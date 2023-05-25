Может повториться такая ситуация, как была в Виннице: астрологи прочат новые ракетные обстрелы Украины

Такое заявление в Телеэфире сделала астрологиня Ангелина Вакулина, пишут "Комментарии".

Астрологи прочат очередной террор со стороны РФ. Фото из открытых источников

По словам Вакулиной, может быть много жертв. Их количество будет достигать масштабов, которые были в Виннице, когда ракета окупантов попала в торговый центр. Тогда ранения получили почти сотня человек, еще более двух десятков погибли, несколько десятков пропали без вести.

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"Будет не спокойно в ближайшие недели. Может повториться вторичная ситуация, народный траур, в результате атак или по типу ситуации в Днепре и Виннице. Вероятно, это может произойти и не ночью", – отметила астрологиня.

Больше всего может задеть Днепропетровщину, ее могут обстреливать несколько дней подряд, добавила Вакулина. В то же время будут и хорошие вести с фронта, сказала астрологиня. Уже скоро ВСУ вернут часть оккупированных территорий под контроль Украины.

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