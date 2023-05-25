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Может повториться такая ситуация, как была в Виннице: астрологи прочат новые ракетные обстрелы Украины

Страна-террорист еще раз хочет навести панику и страх в украинских городах, планируя новые массированные атаки на Украину. Последствия могут быть очень критическими

сегодня, 11:10
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Автор:

Белоокая Ира

Такое заявление в Телеэфире сделала астрологиня Ангелина Вакулина, пишут "Комментарии".  

Может повториться такая ситуация, как была в Виннице: астрологи прочат новые ракетные обстрелы Украины

Астрологи прочат очередной террор со стороны РФ. Фото из открытых источников

По словам Вакулиной, может быть много жертв. Их количество будет достигать масштабов, которые были в Виннице, когда ракета окупантов попала в торговый центр. Тогда ранения получили почти сотня человек, еще более двух десятков погибли, несколько десятков пропали без вести.  


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"Будет не спокойно в ближайшие недели. Может повториться вторичная ситуация, народный траур, в результате атак или по типу ситуации в Днепре и Виннице. Вероятно, это может произойти и не ночью", – отметила астрологиня.

Больше всего может задеть Днепропетровщину, ее могут обстреливать несколько дней подряд, добавила Вакулина.   В то же время будут и хорошие вести с фронта, сказала астрологиня. Уже скоро ВСУ вернут часть оккупированных территорий под контроль Украины.

Шла речь на портале "Комментарии" и о том, — Чего ждать украинцам летом , которые дни июня будут опасными и когда умрет Путин, — Экстрасенс В ближайшие недели любой украинский город может быть в опасности, из-за воздушных атак врага и его желания посеять панику среди мирного населения. В то же время, лето 2023 будет знаковым для украинцев.  

Напомним, "Комментарии" писали, — У Путина неизлечимая болезнь, — экстрасенс Кремлевский диктатор может быть больным раком. Его лечат где-то в изоляции или в каких-нибудь загородных апартаментах.

Читайте на сайте "Комментарии", — В чем будет состоять победа Украины в войне с РФ , — мнение эксперта Когда Украина победит, речь будет не только об изгнании оккупантов с украинской земли, освобождении оккупированных территорий, но и об "экономическом поражении" Кремля.



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