Может ли Украина насильно вернуть военнообязанных из-за границы: ответ Данилова

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Кравцев Сергей
Украинская власть хотела бы, чтобы граждане Украины призывного возраста, которые сейчас находятся за границей, вернулись в Украину и пополнили ряды ВСУ, но насильно их вернуть Киев не может. Украинцы, которые покинули пределы своей страны находятся под защитой законов тех стран, в которых они находятся. Поэтому здесь у Украины нет весомых алгоритмов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью восточноевропейскому бюро Report сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Алексей Данилов. Фото: из открытых источников
Отметим, в эфире общенационального телемарафона Алексей Данилов также высказал мнение, что российская армия лишена возможности открывать новые фронты, пока она находится на территории Украины.
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Также издание "Комментарии" сообщало – спикер украинского парламента Руслан Стефанчук сообщил, что среди замечаний резонансному законопроекту о мобилизации – ограничение конституционных прав граждан, привлечение в армию инвалидов третьей группы и ряд других спорных норм. В свою очередь, Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Дмитрий Лубинец отметил, что Центры территориального комплектования (ТЦК) не имеют права забирать документы и физически задерживать граждан. Хоть они этим активно занимаются… О чем говорит то, что происходит в Украине вокруг законопроекта о мобилизации и собственно мобилизации? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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