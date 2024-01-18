Может ли Украина насильно вернуть военнообязанных из-за границы: ответ Данилова

Украинская власть хотела бы, чтобы граждане Украины призывного возраста, которые сейчас находятся за границей, вернулись в Украину и пополнили ряды ВСУ, но насильно их вернуть Киев не может. Украинцы, которые покинули пределы своей страны находятся под защитой законов тех стран, в которых они находятся. Поэтому здесь у Украины нет весомых алгоритмов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью восточноевропейскому бюро Report сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Мы понимаем, что человек, который находится на территории другой страны, также подчиняется законам этой страны. Мы бы хотели, чтобы они вернулись, но насильно это сделать не получится. Если гражданин официально имеет статус беженца, пострадавшего от военной агрессии, мы не сможем вмешаться. Ведь в каждой стране есть свои законы в отношении людей со статусом беженца", — заявил Алексей Данилов.

Отметим, в эфире общенационального телемарафона Алексей Данилов также высказал мнение, что российская армия лишена возможности открывать новые фронты, пока она находится на территории Украины.

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Также издание "Комментарии" сообщало – спикер украинского парламента Руслан Стефанчук сообщил, что среди замечаний резонансному законопроекту о мобилизации – ограничение конституционных прав граждан, привлечение в армию инвалидов третьей группы и ряд других спорных норм. В свою очередь, Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Дмитрий Лубинец отметил, что Центры территориального комплектования (ТЦК) не имеют права забирать документы и физически задерживать граждан. Хоть они этим активно занимаются… О чем говорит то, что происходит в Украине вокруг законопроекта о мобилизации и собственно мобилизации? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



