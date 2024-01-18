Может ли Путин открыть второй фронт: ответ Данилова

Российская армия лишена возможности открывать новые фронты, пока она находится на территории Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Он высказал уверенность в том, на сегодняшний день у Российской Федерации нет возможности открывать новые фронты. И так будет продолжаться до тех пор, пока россияне находятся на территории Украины.

При этом чиновник добавил, когда россияне покинут Украину – "не будут иметь возможности вообще вести какие-либо войны".

Секретарь СНБО прокомментировал статью немецкого таблоида Bild о том, что Вооруженные силы Германии якобы готовятся к гибридной российской атаке на восточный фланг НАТО в феврале 2024 года и возможном влиянии этой ситуации на помощь Украине. Он отметил, что "более чем уверен, что помощь продолжится".

"Они понимают: если у нас будет проседать ситуация на фронте, и мы будем проигрывать, то у них могут начаться проблемы с Россией. Мы готовы отстаивать свою независимость и уничтожать врага, а страны НАТО точно нам будут помогать, потому что они не имеют никакого желания вести прямую войну с РФ", – заявил Алексей Данилов.

Он отметил, что в мире "уже давно идет война с Россией, однако ее мало кто замечает". По его мнению, это прежде всего информационная война, а также кибервойна и торговые войны.

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