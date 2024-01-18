На карте появятся новые страны: Данилов сделал предупреждение и обратился к Западу

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал Запад начинать готовиться к фрагментации России и события, происходящие в республике Башкортостан, входящей в состав РФ – это начало этого крупного процесса, который будет разворачиваться в ближайшее время. Как передает портал "Комментарии", об этом чиновник рассказал в интервью "LIGA.net".

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

По информации российских СМИ, в Башкортостане 17 января, несколько тысяч человек устроили акцию протеста у здания суда в городе Баймак после того, как суд приговорил к четырем годам лишения свободы активиста, защитника горы Куштау Фаиля Алсинова по делу "о разжигании межнациональной розни". Протестующие бросали в омоновцев снег и шапки, полицейские применили дубинки и слезоточивый газ.

Данилов подчеркнул, что башкиры – это отдельный народ, который никак не относится к русским.

"Запад должен готовиться к фрагментации России, которая будет обязательно. То, что мы сегодня видим – это только начало этого большого процесса, который на России обязательно будет разворачиваться в ближайшее время", – отметил секретарь СНБО.

По его словам, сейчас в Башкортостане начинается очень много различных процессов, особенно на территориях Чеченской республики Ичкерии, Татарстана и Дагестана.

Данилов отметил, что сейчас фиксируется большая проблема – "некоторые из западных стран считают, что распад России повредит каким-то процессам". Однако, отметил он, в 1991 году крупные страны тоже считали, что распад СССР произойти не может и была договоренность, что отколются страны Балтии, а другие 12 стран, которые остались после отделения будут входить в территорию Содружества независимых государств.

Читайте также на портале "Комментарии" — может ли Путин открыть второй фронт: ответ Данилова.



