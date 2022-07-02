Мощный врыв попал на видео: в Запорожской области взлетел на воздух российский склад боеприпасов (ВИДЕО)

В Запорожской области уничтожен очередной склад боеприпасов российской армии. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным СтратКома, в Запорожской области был уничтожен вражеский склад с боекомплектом.

"Привет от украинских пушкарей и господина "Ленд-лиза", — пишет СтратКом. Вооруженных сил.

Также, было опубликовано видео с места событий. На кадрах запечатлен момент мощного взрыва.

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