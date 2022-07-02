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Мощный врыв попал на видео: в Запорожской области взлетел на воздух российский склад боеприпасов (ВИДЕО)

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 19:45
Автор:

Денис
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В Запорожской области уничтожен очередной склад боеприпасов российской армии. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. 

Мощный врыв попал на видео: в Запорожской области взлетел на воздух российский склад боеприпасов (ВИДЕО)

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным СтратКома, в Запорожской области был уничтожен вражеский склад с боекомплектом. 

"Привет от украинских пушкарей и господина "Ленд-лиза", — пишет СтратКом. Вооруженных сил. 

Также, было опубликовано видео с места событий. На кадрах запечатлен момент мощного взрыва. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что у Зеленского рассказали о новой тактике России войне и объяснили, почему она не сработает. В ОП подчеркнули, что таким образом оккупанты пытаются давить на Киев, чтобы тот пошел на условия Москвы. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что авиация РФ "очень хорошо попала" по своим же позициям на Херсонщине, – советник главы ОП. Количество потерь врага вследствие этого "дружественного огня" пока устанавливается. Алексей Арестович раскрыл подробности. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что на юге у оккупантов все в огне: ВСУ уничтожили десятки россиян, склады боеприпасов и технику. На Южном направлении ВСУ продолжают наступать. Читайте об этом на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что Кремль готовится к длительной войне в Украине: в Госдуму подан соответствующий законопроект. Из-за войны в Украине Кремль готовит экономику к "особым обязательствам". Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



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Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR0y2Ntyl71RzUozRF6UsTWOeTVQbNpcjgnpf8teCt2KyRQYySs04HhNMWU
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