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Мощный удар по позициям окупантов вблизи Мариуполя: счет на десятки

Украина ударила по базе россиян в поселке Юрьевка Донецкой области

сегодня, 12:37
Автор:
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Slava Kot
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Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о взрывах в поселке Юрьевка Донецкой области. По словам Андрющенко, от "бавовны" пострадали многие оккупанты и "счет идет на десятки". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сообщение Андрющенко в Telegram-канал.

Мощный удар по позициям окупантов вблизи Мариуполя: счет на десятки

ВСУ ударили по российским оккупантам. Фото: Петр Андрющенко


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По словам советника городского головы Мариуполя удар, приведший к взрыву, произошел по лагерю "Волна", где базировались российские оккупанты. По словам Андрющенко, пострадали только российские военные.

"Ни один местный не пострадал, если не считать окна пострадавшими. Однако оккупантов счет на десятки уже. Просто прекрасно", — сообщает Андрющенко.

Советник мэра указывает, что россияне сначала пытались скрыть факты взрыва. Затем оккупанты хотели рассказать свою версию событий, где бы указали, что якобы погибли все местные жители из-за украинского удара. Поэтому россияне публикуют только обрезанные фотографии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во временно оккупированном поселке Урзуф, близ Мариуполя, после стычки с российской военной комендатурой пьяные кадыровцы открыли огонь и убили российских солдат и гражданских местных жителей.

Также "Комментарии" сообщал, что в Минобороны осторожно намекнули на увольнение нового населенного пункта в Донецкой области. Российские военные начали активно указывать, что под давлением украинских сил они вынуждены отступить. Освобожденный поселок еще больше дает Украине преимущества для дальнейших положительных действий в наступлении и попытке отрезать сухопутный коридор в Крым, которым пользуются российские военные.



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Источник: https://t.me/andriyshTime/12585
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