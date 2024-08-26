Молдова ощутила последствия российского массированного удара по Украине: что произошло

Государственное предприятие Moldelectrica сообщило, что 26 августа в Молдове произошли перебои в энергосистеме. Причиной тому стал массированный удар России по Украине, во время которого российская армия использовала десятки дронов и ракет.



Россия атаковала Украину. Фото из открытых источников

Компания Moldelectrica опубликовала сообщения о проблемах в энергетической структуре страны из-за российских атак по Украине.

"Moldelectrica сообщает о перебоях в электросистеме объединенного блока Украина-Молдова после атак на критическую украинскую инфраструктуру. Ситуация под контролем. У нас достаточно местной генерации, чтобы выровнять перебои" — заявили в молдавском госпредприятии.

26 августа Россия совершила одну из самых больших массированных атак по Украине. Во время комбинированного нападения российские войска атаковали 15 областей Украины и использовали беспилотники, крылатые и гиперзвуковые ракеты, в том числе "Кинжал".

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, основной целью российской атаки стала энергетическая инфраструктура. Из-за российских обстрелов несколько регионов в разных областях Украины сообщили об отключении электричества, а "Укрэнерго" вынуждено применить экстренные отключения света с целью стабилизации системы. Также сообщалось о нескольких погибших от российских ударов, в том числе в Ровенской и Житомирской областях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше отреагировали на массированную атаку России и подняли в воздух истребители для обеспечения безопасности своего воздушного пространства.

Также "Комментарии" писали о том, что атаковала Россия во время массированного ракетного удара и изменилась ли тактика Кремля.