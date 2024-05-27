Могут ли Байден и Си помочь установить мир в Украине: когда прояснится ситуация

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне разрушений после очередного российского удара по Харькову обратился к мировым лидерам. В частности, призвал президента США Джо Байдена и руководителя Китая Си Цзиньпина присоединиться к июньскому Саммиту мира в Швейцарии и помочь остановить российско-украинскую войну. Что могут сделать Вашингтон и Пекин уже в этом году для этого? Сделают ли? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Байден и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Байден и Си пока не видят перспективу переговоров

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков поясняет:

"Чтобы что-то сделать для Украины, лидерам США и КНР сначала нужно договориться между собой. О неком распределении влияний, о совместном решении конфликтов (прекращения, не допущений войн, подобных тем, что происходит сейчас между Украиной и Россией, между Израилем и ХАМАС). Пока у Вашингтона и Пекина это не получается. В ноябре 2023 года Байден и Си встречались, вроде бы некие договоренности наметились. Но потом произошел откат. И сейчас ситуация хуже, чем была даже до той встречи".

Пока же у КНР и США всё больше признаков холодной войны, а не общего понимания совместной картины мира, считает эксперт.

По его мнению, об ожиданиях и перспективах мирной конференции в Швейцарии говорит уже то, что и американского, и китайского лидеров приходится упрашивать приехать туда. А они не хотят.

"И не потому, что тот же Байден занят сбором пожертвований на свою избирательную кампанию, а у товарища Си некие проблемы с искусственным интеллектом. Суть в том, что они пока не видят перспективу переговоров. Ни между собой, ни между Киевом и Москвой. А зачем участвовать в том, что еще не выкристаллизировалось? По их мнению, достаточно будет послать некую делегацию, делегата", – отмечает Александр Кочетков.

При этом, продолжает он, мирная конференция важна самим фактом ее проведения.

"Скорее всего, она будет самой массовой из тех встреч, что ей предшествовали. И то, что Кремль так "вибрирует" от этой встречи, куда его не позвали, говорит о том, что она — не совсем пустая, как пытаются представить российские пропагандисты. Шаг за шагом — нужно двигаться к каким-то общим понятиям. Думаю, что на этой конференции придется проститься с планом Зеленского из десяти пунктов, который предусматривает, в том числе, возврат к границам 1991 года. И, вероятно, после этой встречи будут контакты с РФ", – полагает Александр Кочетков.

Саммит в Швейцарии и несколько недель-месяцев после станут во многом знаковыми

Многое будет зависеть от того, будут ли присутствовать лидера США и КНР на саммите мира, считает руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович.

"По состоянию на сегодня – это маловероятно. Американская делегация точно будет, но, похоже, не во главе с Байденом. А вот наличие или отсутствие китайского делегации скажет многое. На данный момент КНР раздумывает. Есть вероятность, что просто пришлет некую делегацию, которая будет наблюдать за происходящим, но ничего не станет комментировать, подписывать и так далее", – считает эксперт.

Он акцентирует, что сейчас именно США и КНР – две глобальные силы – могут повлиять на РФ. И на уровне неких переговоров за закрытыми дверями (это больше касается Китая, который ограничив торговлю с РФ или сделав соответствующие намеки может призвать Москву к приостановлению или окончанию войны). И (уже совместно) – на реализацию хотя бы некоторых инициатив, с которыми выступает Украина.

"Здесь пункты о ядерной и продовольственной безопасности выглядят перспективно, потому как в этом одинаково заинтересованы и США, и КНР. И могут по этим направлениям как-либо повлиять на РФ. Больше, конечно, Китай. Если у США ключевой инструмент влияния на Россию сейчас — санкции, то у КНР — спектр куда шире", – поясняет Игорь Рейтерович.

По его словам, ситуация более-менее прояснится после саммита в Швейцарии. В зависимости от представительства стран, от подписанного финального документа, от разработки и согласования конкретных шагов, способных повлиять на РФ в контексте окончания войны.

"Тогда станет относительно понятна позиция Пекина, его готовность давить или не давить на Москву, – считает эксперт. – По США всё куда очевиднее. Пока они будут действовать в том же русле, что и ранее. Учитывая, что с приближением выборов (те, напомню, состоятся в ноябре) фокус внимания там более сосредоточиться на внутриамериканских делах, именно саммит в Швейцарии и несколько недель-месяцев после – время для неких новых инициатив со стороны Штатов в рамках глобальной безопасности в целом и прекращения российско-украинской войны в частности".

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