Мобилизация в Крыму: оккупационные власти создают комиссии

Оккупационные власти аннексированного Крымского полуострова готовятся к мобилизации мужчин и призыва их на службу в российских войсках. Об этом сообщается в представительстве президента Украины в АР Крым.

Фото иллюстративное / Pixabay

Известно, что на информ-ресурсах оккупационной администрации россиив Крыму обнародован указ так называемого "главы республики Крым". В тексте этого указа говорится о создании "призывной комиссии по мобилизации граждан в республике Крым". Оккупационная администрация приняла состав комиссии, принцип работы и поручила местным организациям создать в городах аналогичные "призывные комиссии".

В сообщении говорится, что оккупационные администрации, вероятно, получили приказы из Кремля начинать мобилизацию на временно оккупированной территории. То есть в Крыму будут незаконно призывать граждан Украины на службу в российскую армию, ранее россияне призывали крымчан на срочную службу. Согласно международному гуманитарному праву, государство-оккупант не имеет права мобилизовать население на захваченных территориях, это противоречит нормам IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Как писал портал, на улицах аннексированного Крыма расклеивают проукраинские открытки. В оккупированном Крыму действует партизанское движение активистов. Сознательные граждане распространяют правду о войне России с Украиной, опровергают фейки оккупационных властей полуострова и российской пропаганды, передают информацию о перемещении российских военных и техники по территории и в сторону материковой Украины, распространяют листовки.

Также мы писали , что на оккупированных территориях россияне взялись за переименование улиц и заведений. Оккупационные власти заявили о "ревизии" названий улиц, заведений в честь украинских деятелей. Коллаборационисты и сторонники русского мира хотят провести переименование для уничтожения "украинского нацизма и реализации проекта Украины как антироссии".

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