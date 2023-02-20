Миссия – пережить еще раз 24 февраля: что нужно знать украинцам – как не поддаваться панике

До годовщины российского полномасштабного вторжения в Украину остаются считанные дни. Продолжают раздаваться всяческие прогнозы касательно того, что устроит агрессор к 24 февраля. Что важно понимать украинцам? Как психологически быть готовыми ко всему, не впадать в панику и отчаяние? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Беженцы. Фото: из открытых источников

Идет эмоциональное нагнетание, которое особенно отражается на людях, которые постоянно потребляют и обсуждают информацию

Учредитель Социально-психологического центра "Развитие", психолог-консультант в ряде телепроектов Елена Рыхальская акцентирует важность различать понятия "паники" и того, что человек просто концентрирует свои силы.

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"В панике мы уязвимы и совершаем не те конструктивные действия, которые необходимы, если вдруг случается какое-то ЧП. А во втором случае мы просто изначально внутри себя прорабатываем алгоритм, который потом срабатывает, если случается что-то негативное, – поясняет эксперт. – Исходя из этого, я бы разделила даже восприятие населения на две категории. Первые – паникующие, вторые – вытесняющие. Есть также адекватно относящиеся, но комментарий сегодня не о них".

Вытесняющие – это те, кто отвергает информацию, говорит, что всё будет в порядке, ничего страшного не случится. Такой тип личности.

"Плюс в том, что их эмоциональная сфера находится в стабильном состоянии. Минус в том, что они могут оказаться неподготовленными. Поэтому здесь важно не игнорировать всю информацию, а продумать – если вдруг что-то произойдет, как я стану действовать", – отмечает Елена Рыхальская.

Паникующих, по ее словам, сейчас больше. Год полномасштабной войны на украинцев повлиял с точки зрения эмоций достаточно негативным образом. Весь набор негативных эмоций, в разных формах проявления присутствует у каждого гражданина нашей страны, в разных формах интенсивности.

"У кого-то – апатия, у кого-то – раздражение, у кого-то – ненависть, у кого-то – повышенная тревожность. Этот год не обошел стороной эмоциональную фазу негатива ни у одного украинца. Даже у самых позитивных людей. Даже тех, кто находятся в безопасности – за пределами страны, – подчеркивает эксперт. – У каждого человека, независимо от психотипа, существуют две сферы плоскости в нервной системе, — рациональная и эмоциональная. На сегодня у многих украинцев произошел перекос в эмоциональную сферу. А чем больше эмоций, тем меньше "рацио" — и наоборот. Получается, что эмоциональные люди очень много слушают негативной информации, которую зачастую активно подбрасывают СМИ. В последние недели мы только и слышим о том, что будут новые обстрелы, атаки, наступления и так далее. Идет эмоциональное нагнетание, которое особенно отражается на людях, которые постоянно потребляют и обсуждают информацию. Потребляют нередко в количествах, куда больших, чем необходимо их психике. А когда обсуждают – еще и закрепляют и ассимилируют ее. Отсюда – панические настроения".

Елена Рыхальская предоставила основные рекомендации для снижения такого рода настроений.

1. Понять, к какому типу вы относитесь – и принять соответствующие меры.

2. Меньше потреблять информацию в стиле "вот-вот что-то начнется". Не игнорировать, но потреблять меньше. Не обсуждать полученную тревожную информацию с родственниками, близкими, коллегами, уже тем более – с детьми. Потому что таким образом мы ее закрепляем в собственном сознании, не говоря уж о бессознательном.

3. Стараться, порой даже заставляя себя, анализировать информацию. Когда включается анализ, мы постепенно начинаем переходить в рациональную плоскость функционирования нервной системы. Если каждый хоть немного поднимет уровень "рацио", эмоциональность понизится. А переизбыток эмоций, особенно отрицательных, делает нас уязвимыми. Люди, которые не понимают, что и зачем они делают, могут представлять угрозу и для себя, и для окружающих.

4. Продумать алгоритм – что я буду делать, если ЭТО начнет происходить. У каждого свои условия жизни, свои возможности. Выход всегда можно найти. Важно по пунктам составить последовательность действий. "Тревожный чемоданчик" приготовить заранее. Знать, что будете говорить детям (если они у вас есть), с кем созвонитесь в первую очередь, что возьмете с собой, куда пойдете (поедете). Пошаговая реакция позволит преодолеть страх, который, в любом случае, будет присутствовать, если придет какая-то беда. И мы не сможем рационально мыслить. Пойдет объективная эмоциональная реакция. Однако, если вы заранее продумали алгоритм поведения, заложили его в свое сознание, то он автоматически включится, даже если вдруг наступит объективная паника.

5. Если вы очень тревожитесь, боитесь, важно это как-то обесценить. Те же вытесняющие рассуждают так: раз вокруг столько говорят о вероятности нового массированного наступления или обстрела – значит, этого точно не будет. Ведь противник тоже анализирует информацию, видит, что мы – готовы. Почему у нас возникла паника год назад, в начале этого варварского вторжения? Потому что люди не ожидали такого в принципе. Не представляли, что подобное возможно в нашей стране, являющейся частью Европы. Это потом уже мы сконцентрировались, нам что-то стали объяснять, чему-то учить. Никто не застрахован от "прилета" и сейчас. Но важно быть ко всему готовыми. Это объективное отношение к создавшейся военной ситуации.

Что бы там ни случилось 24 февраля, мы уже знаем, что делать

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова поясняет:

"Сейчас очень важно не поддаваться панике и не реагировать на информационные вбросы. Враг системно работает над расшатыванием ситуации, россиянам очень нужно, чтобы мы оставались в стрессе, нервничали, теряли здравый смысл. А это значит, что не потерять способность анализировать, реагировать спокойно и собранно, сохранить нервы, покой и разум как можно большего количества людей – очень важная задача".

По словам эксперта, слушать следует только официальную информацию – от военных, власти и разведки. Анализировать ее, реагировать спокойно.

"Что бы там ни случилось 24 февраля (а это, к сожалению, очень трудно спрогнозировать), мы уже знаем, что делать. Это не февраль 2022-го. Все украинцы знают, как собирать "тревожный чемоданчик", где ближайшее укрытие. Мы уже многое прошли – и будем надеяться, что худшее позади. Мы пережили эту зиму, а нам обещали, что она будет самая сложная, без света и отопления, воды и канализации. Я точно могу сказать, что будет 24 февраля. Будут слезы, боль, мы проснемся рано. Кто-то, возможно, не будет ложиться. Мы вспомним, как начиналось вторжения. Будет тоска по мирной жизни и чествование погибших на этой страшной войне. Мы в очередной раз пожелаем победы себе и увеличению количества черных пакетов – врагам. Кто-то пойдет на кладбище, посетит героев, кто-то помянет их дома. А потом мы обнимем своих родных и близких, возьмем себя в руки и продолжим еще упорнее бороться с врагом, защищать, спасать, помогать, ускорять победу, – акцентирует Татьяна Лупова. – И всё будет – Украина!".

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