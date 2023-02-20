Миссия – пережить еще раз 24 февраля: что нужно знать украинцам – как не поддаваться панике

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Кравцев Сергей
До годовщины российского полномасштабного вторжения в Украину остаются считанные дни. Продолжают раздаваться всяческие прогнозы касательно того, что устроит агрессор к 24 февраля. Что важно понимать украинцам? Как психологически быть готовыми ко всему, не впадать в панику и отчаяние? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Беженцы. Фото: из открытых источников
Учредитель Социально-психологического центра "Развитие", психолог-консультант в ряде телепроектов Елена Рыхальская акцентирует важность различать понятия "паники" и того, что человек просто концентрирует свои силы.
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Вытесняющие – это те, кто отвергает информацию, говорит, что всё будет в порядке, ничего страшного не случится. Такой тип личности.
Паникующих, по ее словам, сейчас больше. Год полномасштабной войны на украинцев повлиял с точки зрения эмоций достаточно негативным образом. Весь набор негативных эмоций, в разных формах проявления присутствует у каждого гражданина нашей страны, в разных формах интенсивности.
Елена Рыхальская предоставила основные рекомендации для снижения такого рода настроений.
1. Понять, к какому типу вы относитесь – и принять соответствующие меры.
2. Меньше потреблять информацию в стиле "вот-вот что-то начнется". Не игнорировать, но потреблять меньше. Не обсуждать полученную тревожную информацию с родственниками, близкими, коллегами, уже тем более – с детьми. Потому что таким образом мы ее закрепляем в собственном сознании, не говоря уж о бессознательном.
3. Стараться, порой даже заставляя себя, анализировать информацию. Когда включается анализ, мы постепенно начинаем переходить в рациональную плоскость функционирования нервной системы. Если каждый хоть немного поднимет уровень "рацио", эмоциональность понизится. А переизбыток эмоций, особенно отрицательных, делает нас уязвимыми. Люди, которые не понимают, что и зачем они делают, могут представлять угрозу и для себя, и для окружающих.
4. Продумать алгоритм – что я буду делать, если ЭТО начнет происходить. У каждого свои условия жизни, свои возможности. Выход всегда можно найти. Важно по пунктам составить последовательность действий. "Тревожный чемоданчик" приготовить заранее. Знать, что будете говорить детям (если они у вас есть), с кем созвонитесь в первую очередь, что возьмете с собой, куда пойдете (поедете). Пошаговая реакция позволит преодолеть страх, который, в любом случае, будет присутствовать, если придет какая-то беда. И мы не сможем рационально мыслить. Пойдет объективная эмоциональная реакция. Однако, если вы заранее продумали алгоритм поведения, заложили его в свое сознание, то он автоматически включится, даже если вдруг наступит объективная паника.
5. Если вы очень тревожитесь, боитесь, важно это как-то обесценить. Те же вытесняющие рассуждают так: раз вокруг столько говорят о вероятности нового массированного наступления или обстрела – значит, этого точно не будет. Ведь противник тоже анализирует информацию, видит, что мы – готовы. Почему у нас возникла паника год назад, в начале этого варварского вторжения? Потому что люди не ожидали такого в принципе. Не представляли, что подобное возможно в нашей стране, являющейся частью Европы. Это потом уже мы сконцентрировались, нам что-то стали объяснять, чему-то учить. Никто не застрахован от "прилета" и сейчас. Но важно быть ко всему готовыми. Это объективное отношение к создавшейся военной ситуации.
Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова поясняет:
По словам эксперта, слушать следует только официальную информацию – от военных, власти и разведки. Анализировать ее, реагировать спокойно.
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