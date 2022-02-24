Первоначальный план Путина провалился: почему РФ начала войну против Украины

Сегодня Россия начала полномасштабное наступление на Украину. Чем можно пояснить то, что Россия пошла на открытую агрессию? О чем говорит шквал дезинформации, который сейчас обрушился на украинцев? Кто, кроме действующей армии, сейчас берет в руки оружие для защиты Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Главное сейчас – не паниковать, собрать вещи первой необходимости – так называемый "тревожный чемоданчик" с документами

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль уверена, что открытая агрессия была запланирована Россией в рамках гибридной войны. Просто сейчас Путин решил, что время пришло.

"Вся информация от зарубежных разведок, политиков, аналитиков и медиа подтвердилась. Нас предупреждали о вторжении за два месяца. Помогали информацией и оружием, чтобы со стороны РФ не получился молниеносный блицкриг, на который Путин явно рассчитывал", – отмечает эксперт.

По ее словам, информационная война давно велась со стороны агрессора. Пропаганда, фейки, армия ботов и троллей.

"Я – офицер запаса, человек военный. Имела отношение к оборонной реформе в нашей стране. И именно в эти дни на мои страницы в соцсетях обрушились комментарии и сообщения от ботов и троллей РФ – с угрозами и злостными комментариями. Если такой шквал дезинформации и угроз идет через социальные сети параллельно с прилетом ракет и снарядов (а я нахожусь в Киеве и проснулась, как думаю, многие – от взрывов) – это точно было спланировано. Так было и в 2014-2015 годах, когда происходила острая фаза российско-украинской войны на востоке нашей страны", – подчеркивает Катерина Коваль.

Гибридная война включает в себя войну и на дипломатическом фронте.

"Мы видели, что РФ ставила невыполнимые ультиматумы НАТО, США. Готовя почву для агрессии, – поясняет эксперт. – Потом было признание псевдореспублик, которые практически тут же обратились к России за военной помощью".

Катерина Коваль акцентирует, что до того, как объявят о полной мобилизации, будет проводиться (уже идет) призыв резервистов первой очереди. Ну, а мобилизация – это уже призыв тех, кто служил в армии до 2014 года, а также офицеров запаса (выпускники вузов с военными кафедрами), которые не были ранее призваны во время предыдущих волн мобилизации. Важно и то, считает она, как себя проявит территориальная оборона. Плюс – на территории облцентров сейчас могут создаваться добровольческие объединения.

Главное сейчас, отмечает Катерина Коваль, не паниковать. Узнать, где находится ближайшее бомбоубежище. Собрать вещи первой необходимости – так называемый "тревожный чемоданчик" с документами, некой суммой средств и определенным запасом воды, продуктов, лекарств. Не оставлять домашних питомцев на произвол судьбы.

"Евроатлантический альянс, а также не входящие в него цивилизованные страны должны наложить максимальные санкции на РФ. Поддержать Украину вооружением, – уверена эксперт. – Никто не даст сейчас прогноз, когда завершится эта агрессия. Краткосрочные это действия – либо попытка полного захвата Украины. Нам обязательно нужно выстоять. Верим в нашу армию, в наш народ – и защищаем нашу свободу!".

У Путина осознали, что запущенный в 2015-м году механизм касательно федерализации Украины – провален

Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник считает, что Россия пошли на открытую агрессию по двум причинам.

"Во-первых, Кремль понял, что Запад не готов к консолидированному отпору РФ ради Украины. Во-вторых, Украина полностью отказалась выполнять Минские соглашения после признания Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР". У Путина осознали, что запущенный в 2015-м году механизм касательно федерализации Украины – провален. Потому пошли на новый шаг по дестабилизации ситуации в Украине. Они понимают, что военное поражение приведет к сумасшедшей политической нестабильности в Украине. А именно такая Украина и нужна России", – поясняет политолог.

По его словам, украинцам важно сохранять спокойствие – и слушать высшее военно-политическое руководство страны.

"У нас не осталось иного пути – кроме борьбы до победы. Если мы сейчас отступим, если уступим РФ, это поставит под вопрос историческую возможность существования Украины", – уверен Николай Мельник.

Он подчеркивает, что Запад должен вводить тотальные санкции против РФ, максимально помогать Украине вооружением, финансами. Сделать невыносимо дорогим каждый день, каждый час пребывания российских войск на территории Украины.

"К сожалению, военного вмешательства Запада вряд ли стоит ожидать. Но мы и так знали, что воевать за нас никто не будет, – отмечает эксперт. – Первые дни, первая неделя – будут решающими. Украине надо выстоять, не повторив сценарий Грузии августа-2008".

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