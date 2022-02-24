Россия начала вторжение в Украину: какая настоящая цель Путина – что его может остановить



















Россия пошла на открытую агрессию против Украины. Несмотря на сложнейшую ситуацию, эксперты нашли время для того, чтобы поделиться своими мнениями о происходящем с изданием "Комментарии".

Российские войска. Фото: из открытых источников

Украина оказалась на переднем крае этой войны

Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев признался, что не хочет выглядеть человеком, который говорит, – я же предупреждал. Но напоминает о свое видео "Путин ОБЯЗАТЕЛЬНО нападёт. Обращение к украинцам", которое выложил Ютубе еще 26 ноября 2018-го.

"Это было время, когда меня перестали слушать. Мол, он радикал, что он нам тут опять про Путина страшилки рассказывает. Коллеги подтрунивали – ты сумасшедший, тебе что, не о чем больше поговорить? Давай о Порошенко, еще о чем-то что. Что ты о Путине всё время? Меня практически перестали звать на эфиры. Остался Ютуб. Я своего мнения никогда не менял. Что в итоге он кинется на нас. Вопрос времени, тактики и реакции. Сопротивления. Сейчас он чувствует недостаточное сопротивление. Поэтому напал. Сопротивление должно вырасти в сотни раз. Я имею в виду – сопротивление мира", – поясняет Айдер Муждабаев.

Он уверен, что остановить Путина можно. Ведь тот не всесилен.

"Просто перед ним оказался бессилен современный демократический мир. Который, я надеюсь, в считанные часы, дни – соберется и начнет решать этот вопрос. Потому что это угроза всему миру. Украина просто на переднем крае этой войны", – резюмирует Айдер Муждабаев.

Путину, похоже, нужна вся Украина. Судя по всему, ради этого и затевалось признание т.н. "ДНР" и "ЛНР"

Директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев отмечает:

"Случилось то, чего ждали, хоть и надеялись, что до этого всё же не дойдет. Но реальность, как всегда, превосходит ожидания. Сейчас в негативном смысле. Это – война. По всей Украине. Не только в Донецкой и Луганской областях. Информация идет со всех уголков Украины. Россия атакует и со своей территории, и с территории захваченного Крыма, и с Беларуси, и из ОРДЛО".

Эксперт подчеркивает, что многие полагали, будто Путин остановится на админграницах Донецкой и Луганской областей. Но Путину, похоже, нужна вся Украина. Судя по всему, ради этого и затевалось признание т.н. "ДНР" и "ЛНР".

"Надо понимать, что идет не только война ракетами, бомбами и снарядами, но и война фейков. Вал информации, в том числе в телеграмм-каналах, которая не получает подтверждения. Доверять следует только официальным источникам. Президент обещал лично каждый час информировать о происходящем. Поступает информация от Минобороны, МВД, ГосЧС и так далее. Рада ввела военное положение. В этой ситуации важно пережить первые 48 часов, – подчеркивает Андрей Золотарев. – Сейчас очереди у банкоматов и в магазинах. Забиты трассы, дороги. Это всё, на самом деле, не самые безопасные места. Следует прислушаться к призывам властей, специальных служб – и оставаться дома. Смотрим по ситуации, верим только официальной информации и надеемся на лучшее".

Сейчас главная цель Путина – сломить нашу волю к сопротивлению и посеять панику

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли считает, что это ещё не полномасштабная война, а операция по принуждению к Минску-3.

Главное сейчас, по мнению политолога, не паниковать, никуда не бежать, не читать анонимных тг-каналов, верить только официальным источникам.

"Если вы в больших городах, то выехать будет уже крайне сложно. Поэтому лучше оставаться дома. Бомбить города Путин не решится. Иначе бы он это уже сделал. Бьют по военной инфраструктуре. Сейчас главная цель Путина — сломить нашу волю к сопротивлению и посеять панику. Обрушив тем самым экономику и вынудить Зеленского капитулировать. Единство и хладнокровие – вот что мы сейчас должны сейчас все продемонстрировать. Спокойствие, только спокойствие!", – отметил эксперт.

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