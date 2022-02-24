В Украине вводят военное положение: Зеленский и Резников обратились к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране введут военное положение, потому что российские войска пошли в атаку, фактически произошло вторжение российских войск, о котором предупреждали. Глава государства просит украинцев сохранять спокойствие и не покидать без надобности дома. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на обращение президента.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский заявил, что с утра российские войска начали атаку на Украину, были обстреляны приграничные пункты. Москва нанесла удары по военной инфраструктуре и пограничникам.

По словам президента, первым делом в стране будет введено военное положение. Также глава государства рассказал, что он уже провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Вашингтон уже формирует пакет помощи Украине.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников также обратился к украинскому народу. Он заявил, что украинские защитники вступили в бой с оккупационными войсками, отражая атаки противника.

Глава Минобороны также, как и Зеленский призвал украинцев не поддаваться паники, сохранять спокойствие и оставаться дома.

Алексей Резников заявил, что уверенность и спокойствие украинцев – это лучшая поддержка для украинской армии в это непростое время для Украины. При этом министр отметил, что украинские военные были готовы к атаке врага, поэтому делают все возможное, чтобы не дать российским войскам совершить прорыв и вторгнуться в глубь Украины, начав оккупацию страны.



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