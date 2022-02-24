Вторжение российских войск: названы объекты, которые атакуют

Сегодня с утра сеть переполнена информацией о российском вторжении в Украину. Сообщается о попытках российских войсках прорваться сразу через несколько участков границы. Как передает издание "Комментарии", волонтер и экс-советник Минобороны Юрий Бирюков своим сообщением в Телеграмм внес немного ясность, написав о подтвержденных фактах, которые получил от военных.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Юрий Бирюков отмечает, информация о том, что Россия нанесла удары по военным аэродромам Чугуева, Краматорска, Озерного, Кульбакино, Василькова соответствует действительности.

Также войска РФ наносят удары по базам хранения и арсеналам.

Что касается информации о том, что российский морской десант высадился в Одессе, то такая информация также не подтверждается. Есть в сети также информация, что танковые колонны уже видны на въезде в такие города, как Харьков, Сумы, Чернигов и даже Киев. На самом деле пока что такая информация от военных не подтверждается.

При этом волонтер обращает внимание на то, что все это, конечно же, не означает, что это не может быть в ближайшем будущем, ведь Россия открыто начала атаку на Украину, но на сейчас это не подтверждают.

По словам Бирюкова, плотно обстреливают украинские позиции по линии фронта, хотя теперь говорить, что фронт только на Донбассе неправильно, фронт теперь везде, идет обстрел из РСЗО.

"Стреляют по знакомым бригадам – потерь нет, просто густой обстрел, но бестолковый", – написал Юрий Бирюков.

По его словам, украинские ПВО работают, как могут и чем могут. Многие "взрывы" которые слышали в разных городах – это пуски. Наши военные работают. И на фронте тоже.

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