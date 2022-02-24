Данилов назвал вопрос номер один для России

Ситуация в Украине действительно довольно сложная, но на данный момент она полностью контролируемая. Как передает издание "Комментарии", об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил во время выступления в Верховной Раде.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Алексей Данилов признался, что довольно продолжительное время украинские власти делали все возможное, чтобы не вводить чрезвычайное положение, но сегодня пришел тот момент, когда отказаться от этого шага нельзя.

Секретарь СНБО заявил, что ситуация действительно осложнилась, потому введение чрезвычайного положения стало неминуемым.

При этом Данилов подчеркнул, что, как западные разведки, так и украинские спецслужбы вместе с аналитиками сходятся во мнении, что без дестабилизации внутри страны российская армия не сможет создать почву для захвата Украины. Вопрос внутренней дестабилизации в Украине для Москвы стоит на первом месте и в РФ думают, как его решить.

Читайте также на портале "Комментарии" — Алексей Данилов подтвердил, что Украина готова к введению военного положения в любой момент, но на сегодня этот вопрос не обсуждается, поскольку украинская армия в тех реалиях, что есть, готова дать опор противнику на всех направлениях. Военные это могут сделать и без введения военного положения по всей стране. Также Алексей Данилов отметил, что в случае необходимости резервисты мгновенно усилят украинское войско. Многие из этих людей уже были на фронте, многие из подписали контракты с ВСУ, поэтому они знают, что такое воевать с Россией, знают, как воевать и как обращаться с оружием.





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