Минус десять самолетов: в Генштабе обновили данные о потерях россиян

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на 10 августа. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

ВСУ

Так, по данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24 февраля по 10 августа ориентировочно составили:

• личного состава — около 42800 (+160) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1832 (+15) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 4086 (+10) ед;

• артиллерийских систем – 971 (+7) ед;

• РСЗО — 261 (+0) ед;

• средства ПВО — 133 (+0) ед;

•самолетов — 232 (+9) ед;

• вертолетов – 193 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня — 766 (+9);

• крылатые ракеты – 185 (+0);

• корабли/катера — 15 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 3005 (+7) ед;

• специальная техника / special equipment – ​​89 (+2).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

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