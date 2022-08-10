logo

BTC/USD

23124.23

ETH/USD

1700.74

LTC/USD

58.88

USD/UAH

39.10

EUR/UAH

40.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Минус десять самолетов: в Генштабе обновили данные о потерях россиян
commentss НОВОСТИ Все новости

Минус десять самолетов: в Генштабе обновили данные о потерях россиян

За прошедшие сутки враг потерял 9 самолетов

сегодня, 11:13
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на 10 августа. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Минус десять самолетов: в Генштабе обновили данные о потерях россиян

ВСУ

Так, по данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24 февраля по 10 августа ориентировочно составили:

• личного состава — около 42800 (+160) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1832 (+15) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 4086 (+10) ед;

• артиллерийских систем – 971 (+7) ед;

• РСЗО — 261 (+0) ед;

• средства ПВО — 133 (+0) ед;

 •самолетов — 232 (+9) ед;

• вертолетов  – 193 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня — 766 (+9);

• крылатые ракеты – 185 (+0);

• корабли/катера — 15 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 3005 (+7) ед;

• специальная техника / special equipment – ​​89 (+2).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что взрывы в Крыму: почему это унижение Кремля и начало новой фазы войны. "Хлопки" в Крыму еще раз показали, что Крым — это также, как Мариуполь, Донецк, Луганск и другие временно оккупированные города — Украина. 

Читайте также о том, что компания, связанная с Корбаном, несмотря на решение суда, застраивает набережную Днепра, – СМИ. Исходя из происходящего в Днепре, ни Корбана, ни связанного с ним ООО "ГК Истейт" закон и вступившее в силу решения суда не являются обязательными. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в России проблемы с формированием нового корпуса для войны в Украине. Россияне неохотно соглашаются ехать на войну в Украину. 

Также "Комментарии" информировали о том, что в США назвали причину, по которой Россия не обвинит Украину во взрывах в Крыму. В ISW допустили, что удары по авиабазе в Крыму могла нанести Украина. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!