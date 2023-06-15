Минобороны сообщило о "мощном сопротивлении врага"

Сейчас на Юге и Востоке продолжается украинское наступление, но он встречает мощное сопротивление врага. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

ВСУ продвигаются вперед

"Наши войска имеют дело с мощным сопротивлением врага и его преимуществом в количестве людей и вооружения, — утверждает она в официальной сводке, размещенной в ее телеграмм-канале. — Враг изо всех сил пытается не допустить продвижения наших войск. Вместе с тем, наступление продолжается на нескольких направлениях, наши защитники постепенно, но уверенно продвигаются вперед и наносят значительные потери врагу".



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По словам Анны Маляр, на Бахмутском направлении продолжаются наступательные действия на направлениях Раздоловка — Краснополевка и Бреховка — Ягодное. Здесь Силы обороны, говорит Маляр, добились определенного успеха.

По всем направлениям наступления - в частности, на Берднянском и Мариупольском - есть продвижение, около километра на каждом. В частности, на Бердянском направлении бои продолжаются в районах Макаровки. На Мариупольском направлении – в районах Новоданиловки и Новопокровки.

Тем временем, Игнат сообщил, почему новые российские ракеты Х-35 представляют угрозу для Украины. ВСУ объяснили в чем сложность сбивания российской противокорабельной ракеты Х-35, системы которых разместили вблизи украинской границы.

Россия увеличила количество боевых дельфинов для обороны Севастополя. Перед угрозой элитных водолазов украинского спецназа Россия пытается создать защитные системы на морских подступах к Севастополю.

А Стрелков рассказал, чего ждет Пригожин. Рашист Стрелков-Гиркин ненавидит Украину, но также не может терпеть и антагонистов Шойгу и Пригожина.











