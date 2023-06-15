Минобороны сообщило о "мощном сопротивлении врага"

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Константин Куликов
Сейчас на Юге и Востоке продолжается украинское наступление, но он встречает мощное сопротивление врага. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
ВСУ продвигаются вперед
"Наши войска имеют дело с мощным сопротивлением врага и его преимуществом в количестве людей и вооружения, — утверждает она в официальной сводке, размещенной в ее телеграмм-канале. — Враг изо всех сил пытается не допустить продвижения наших войск. Вместе с тем, наступление продолжается на нескольких направлениях, наши защитники постепенно, но уверенно продвигаются вперед и наносят значительные потери врагу".
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По словам Анны Маляр, на Бахмутском направлении продолжаются наступательные действия на направлениях Раздоловка — Краснополевка и Бреховка — Ягодное. Здесь Силы обороны, говорит Маляр, добились определенного успеха.
По всем направлениям наступления - в частности, на Берднянском и Мариупольском - есть продвижение, около километра на каждом. В частности, на Бердянском направлении бои продолжаются в районах Макаровки. На Мариупольском направлении – в районах Новоданиловки и Новопокровки.
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