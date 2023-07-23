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Минобороны РФ отреагировало на ракетные удары по Одессе

Российское Министерство обороны обвинило Украину в разрушении Спасо-Преображенского собора, в который попала российская ракета.

сегодня, 13:40
Автор:
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Slava Kot
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Минобороны РФ отреагировало на ракетные удары по Одессе

Минобороны РФ отреагировало на ракетные удары по Одессе. Фото из открытых источников

В Министерстве обороны РФ обвинили Украину в разрушении Спасо-Преображенского кафедрального собора, поврежденного из-за атак российских ракет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.


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В ночь на 23 июля Россия совершила атаку на Одессу с использованием пяти разных типов ракет. В результате ударов погиб один человек, еще несколько было госпитализировано. Получили повреждения также несколько зданий города, в частности Спасо-Преображенский собор.

Российское Министерство обороны отрицает информацию Украины о применении высокоточного оружия для удара по одесскому собору.

"Причиной разрушения Спасо-Преображенского храма в Одессе стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО", — заявили в российском министерстве и обвинили Украину в размещении систем ПВО в жилых районах.

Напомним, что Минобороны РФ уже не впервые указывает, что наносит удары по якобы враждебным целям и отрицает информацию, если ракеты ударяют по гражданским сооружениям.

Несмотря на заявления россиян с обвинениями Украины, западные политики критикую Россию, отметив, что армия РФ наносит удары по мирным жителям и культурному наследию, которое находится под защитой ЮНЕСКО. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна назвала эти удары "преднамеренными" по гражданским объектам, а главный дипломат ЕС Жозеп Боррель указал на российский "ракетный террор" в Одессе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на атаки россиян по Одессе и заявил об ответе за подобные действия РФ.

Также "Комментарии" писали, что в США рассказали, когда ожидать существенных изменений в контрнаступлении ВСУ.



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Источник: https://t.me/rian_ru/209782
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