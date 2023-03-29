Минобороны признало "частичный успех" россиян в Бахмуте

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, имеет частичный успех. Такое заявление сегодня, по состоянию на 18:00, сделало Министерство обороны Украины, признав, по всей видимости, частичное продвижение противника. Об этом сообщают "Комментарии".

Бахмут тримає оборону

– Тем не менее, наши защитники мужественно удерживают город, отражают многочисленные атаки противника. В течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки Донецкой области. Обстрелял Миньковку, Орехово-Васильевку, Бахмут, Часов Яр и Торец Донецкой области, — сказано в сводке Минобороны.

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Напомним, что накануне Институт изучения войны констатировал, что рашисты захватили еще около 5% Бахмута, контролируя 65% города. Однако заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что не стоит поддаваться на российские информационные провокации относительно обороны города-крепости. По ее словам, оборона города будет продолжаться до тех пор, пока это потребуется Силам обороны.

В целом, противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка. Подразделениями Сил обороны Украины в сутки было отбито 48 атак противника на указанных направлениях. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести обороны бои.

В Армянском и Джанкойском районах временно оккупированной территории АР Крым противник продолжает строительство фортификационных сооружений и окопов. К выполнению работ активно вовлекают гражданское население.

Также подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-24М.

