Международные следователи по военным преступлениям выяснили, кто обустраивал камеры пыток на оккупированных территориях Украины

Такой вывод сделан в докладе Мобильной группы правосудия, которая финансируется США, Великобританией и ЕС и сотрудничает с правоохранительными органами Украины в расследовании военных преступлений, совершенных на всех украинских территориях, побывавших под российской оккупацией и, в частности, в Херсоне, пишут "Комментарии".



Камеры пыток в Херсоне контролировали силовики России

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"Сеть, состоявшая как минимум из 20 пыточных камер в оккупированном войсками РФ Херсоне была спланирована и непосредственно финансировалась российским государством", — заявили сегодня следователи по военным преступлениям, ссылаясь на факт ы и новые полученн ые доказательства.

Агентство Reuters сообщило о масштабах пыток в Херсоне в январе, когда украинские власти заявили, что около 200 человек подвергались пыткам в 10 местах. Выжившие рассказали о пытках, включая удары током и удушение.

"Новые доказательства, собранные в освобожденном ВСУ Херсоне, показывают, что пыточные камеры были запланированы и непосредственно финансировались российским государством", — отмечается в заявлении группы, созданном британским адвокатом Уэйном Джордашем.

Группа расследователей создана в мае прошлого года гуманитарной юридической фирмой Global Rights Compliance с поддержкой международных экспертов, оказывает помощь Генеральной прокуратуре Украины, рассматривающей более 71 000 сообщений о совершённых военных преступлениях по всей стране с момента начала российского вторжения 24 февраля 2022 года.

"По меньшей мере тысяча человек, выдержавших пытки в камерах, представили следователям свои показания, а более чем 400 человек объявлены пропавшими без вести в Херсоне, говорится в заявлении.

Как заявила группа, финансирование сети застенков было частью подготовленного плана властей России по "заключению, перевоспитанию или убийству украинских гражданских лидеров и инакомыслящих".

"Камеры пыток находились в ведении различных российских силовиков, включая Федеральную службу безопасности России (ФСБ), местное Херсонское УФСБ и ФСИН РФ", — отмечается в докладе.

На портале "Комментарии" говорилось, что российские военные устраивают отдельные застенки для детей. Несколько застенков, специально обустроенных для несовершеннолетних, нашли на деоккупированных территориях, в том числе и на Херсонщине.

Как ранее писали "Комментарии", кафиры используют для издевательств над людьми ток, удушение через целлофановые пакеты, а также другие виды пыток.

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