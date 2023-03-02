Международные следователи по военным преступлениям выяснили, кто обустраивал камеры пыток на оккупированных территориях Украины

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Моесеенко Валентина
Такой вывод сделан в докладе Мобильной группы правосудия, которая финансируется США, Великобританией и ЕС и сотрудничает с правоохранительными органами Украины в расследовании военных преступлений, совершенных на всех украинских территориях, побывавших под российской оккупацией и, в частности, в Херсоне, пишут "Комментарии".
Камеры пыток в Херсоне контролировали силовики России
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Агентство Reuters сообщило о масштабах пыток в Херсоне в январе, когда украинские власти заявили, что около 200 человек подвергались пыткам в 10 местах. Выжившие рассказали о пытках, включая удары током и удушение.
Группа расследователей создана в мае прошлого года гуманитарной юридической фирмой Global Rights Compliance с поддержкой международных экспертов, оказывает помощь Генеральной прокуратуре Украины, рассматривающей более 71 000 сообщений о совершённых военных преступлениях по всей стране с момента начала российского вторжения 24 февраля 2022 года.
Как заявила группа, финансирование сети застенков было частью подготовленного плана властей России по "заключению, перевоспитанию или убийству украинских гражданских лидеров и инакомыслящих".
На портале "Комментарии" говорилось, что российские военные устраивают отдельные застенки для детей. Несколько застенков, специально обустроенных для несовершеннолетних, нашли на деоккупированных территориях, в том числе и на Херсонщине.
Как ранее писали "Комментарии", кафиры используют для издевательств над людьми ток, удушение через целлофановые пакеты, а также другие виды пыток.
Читайте на портале "Комментарии" — в ВСУ рассказали, сколько еще может продолжаться война с Россией.
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