Медведев рассказал, сколько россиян записались на войну

Почти 200 тысяч россиян заключили контракт с министерством обороны РФ в первом полугодии 2023-го. Такие цифры сегодня на совещании по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ контрактниками озвучил заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев.

"С 1 января текущего года по 4 июля в ряды Вооруженных сил принято более 185 тысяч человек, — заявил Медведев в ходе совещания. — Из них пребывающих в запасе около 109 тысяч человек".

Дмитрий Медведев

По его словам, "темпы отбора по контракту в июне увеличились до 1400 человек в день". Как утверждает сменщик Путина на посту главы президента РФ, "только за последнюю неделю контракт подписали десять тысяч человек".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Напомним, что ранее стало известно о том, что до конца июня в ВС РФ сформируют резервную армию. Предполагается, что армейский корпус резервистов получит более 3 700 единиц техники

"Формируем резервы в составе армейского корпуса, армии плюс к этому пять полков 20-й армии танковой. Там идет все планово. Фактически до конца июня мы завершим формирование резервной армии и там в ближайшее время завершим формирование армейского корпуса", — заявил Шойгу на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

"Да, они могут доставить хлопот украинским Силам обороны, но станут ли они движущей силой, которая изменит коренным образом ситуацию на фронте, я не уверен. Очевидно, что вопросы мотивации, технического обеспечения и обученности личного состава чрезвычайно важны", — заявил полковник ВСУ Владислав Селезнев.



