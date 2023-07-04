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Медведев рассказал, сколько россиян записались на войну

Заместителя главы Совбеза России Дмитрия Медведева назначили ответственным за набор новобранцев

сегодня, 21:03
Автор:
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Константин Куликов
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Почти 200 тысяч россиян заключили контракт с министерством обороны РФ в первом полугодии 2023-го. Такие цифры сегодня на совещании по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ контрактниками озвучил заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев.
"С 1 января текущего года по 4 июля в ряды Вооруженных сил принято более 185 тысяч человек, — заявил Медведев в ходе совещания. — Из них пребывающих в запасе около 109 тысяч человек".

Медведев рассказал, сколько россиян записались на войну

Дмитрий Медведев

По его словам, "темпы отбора по контракту в июне увеличились до 1400 человек в день". Как утверждает сменщик Путина на посту главы президента РФ, "только за последнюю неделю контракт подписали десять тысяч человек".


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Напомним, что ранее стало известно о том, что  до конца июня в ВС РФ сформируют резервную армию. Предполагается, что армейский корпус резервистов получит более 3 700 единиц техники
"Формируем резервы в составе армейского корпуса, армии плюс к этому пять полков 20-й армии танковой. Там идет все планово. Фактически до конца июня мы завершим формирование резервной армии и там в ближайшее время завершим формирование армейского корпуса", — заявил Шойгу на совещании с постоянными членами Совета безопасности. 
Эксперты пояснили, повлияет ли "резервная армия" РФ на ситуацию на фронте.
"Да, они могут доставить хлопот украинским Силам обороны, но станут ли они движущей силой, которая изменит коренным образом ситуацию на фронте, я не уверен. Очевидно, что вопросы мотивации, технического обеспечения и обученности личного состава чрезвычайно важны", — заявил полковник ВСУ Владислав Селезнев.  
Тем временем, ВСУ сообщили о возможной провокации рашистов на ЗАЭС.



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