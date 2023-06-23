Что затрудняет продвижение ВСУ – повлияет ли "резервная армия" РФ на ситуацию на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинское контрнаступление идет не так стремительно, как хотелось бы. Одна из причин этого – территории, которые оккупанты напрочь заминировали. Тем временем министр обороны РФ Шойгу отчитался Путину о завершении подготовки "резервной армии". Что затрудняет продвижение украинских войск? Как повлияет на ситуацию на фронте подготовка Россией "резервной армии"? Издание "Комментарии" разбиралось в теме, проанализировав мнения экспертов.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Большая часть временно оккупированных территорий заминирована российскими захватчиками

Аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире телеканала FREEДОМ подтвердил, что оккупанты действительно очень плотно заминировали временно оккупированные территории. Именно с этим связано неспешное продвижение украинской армии во время контрнаступательных операций на юге, в частности, на Мелитопольском направлении.

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"Украина сейчас – одна из самых загрязненных в минном плане стран, мы даже себе не можем представить, где эти мины могут находиться. Российская Федерация использует специальные приспособления для сброса мин, и куда они летят – неизвестно. Это представляет большую проблему для наших военнослужащих, для быстрого прорыва", – заявил Ступак.

По его словам, у россиян уже есть одна большая проблема – у них банально не хватает людей, чтобы противостоять ВСУ по всей линии фронта.

Для ведения эффективных боевых действий недостаточно согнать со всей Российской Федерации "чмобиков"

Военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев в интервью "ТСН" заявил, что российская "резервная армия", которую в Кремле обещают собрать до конца июня и усилить ее 3 700 единицами военной техники, не сможет коренным образом изменить ситуацию на фронте.

Эксперт отметил, что Шойгу и компания могут согнать со всей России еще больше "чмобиков", но никакого эффекта это не даст, потому что на поле боя ситуацию может изменить хорошо подготовленный, экипированный и мотивированный солдат, но ничего такого в РФ не предвидится. А так войско, которое не прошло все этапы профессиональной подготовки – это партизанское войско, которое не способно реализовывать масштабную задачу.

"Да, они могут доставить хлопот украинским Силам обороны, но станут ли они движущей силой, которая изменит коренным образом ситуацию на фронте, я не уверен. Очевидно, что вопросы мотивации, технического обеспечения и обученности личного состава чрезвычайно важны", — заявил Селезнев.

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