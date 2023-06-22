В России до конца июня сформируют еще одну армию: подробности

До конца июня в ВС РФ сформируют резервную армию. Предполагается, что армейский корпус резервистов получит более 3 700 единиц техники. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Сергей Шойгу. Фото: из открытых источников

"Формируем резервы в составе армейского корпуса, армии плюс к этому пять полков 20-й армии танковой. Там идет все планово. Фактически до конца июня мы завершим формирование резервной армии и там в ближайшее время завершим формирование армейского корпуса", — заявил Шойгу на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

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Примечательно, что на совещании присутствовал и диктатор Владимир Путин. Сергей Шойгу отрапортовал Путину, что сейчас эти пять полков сформированы примерно на 60%.

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Также издание "Комментарии" сообщало – идет третья неделя наступательных действий украинских Сил обороны на ряде направлений. И пока мы подавливаем российские оккупационные войска на юге, те продолжают атаки на востоке. В Пентагоне уверены, что ВСУ ждут тяжелые битвы, с потерями, но уверены, что украинцы добьются успеха. Ну, а информационный фон вокруг событий на фронтах российско-украинской войны традиционно перенасыщен. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" фронтовую и около-фронтовую ситуацию на данный момент.

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