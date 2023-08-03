logo

BTC/USD

29269.73

ETH/USD

1839.27

LTC/USD

86.56

USD/UAH

37.35

EUR/UAH

41.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Медведев рассказал, сколько россиян готовы воевать с Украиной
commentss НОВОСТИ Все новости

Медведев рассказал, сколько россиян готовы воевать с Украиной

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответственный за пополнение рядов российской армии

сегодня, 17:16
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

С 1 января по 3 августа текущего года более 231 тысячи россиян заключили контракт с военным ведомством России. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев рассказал, сколько россиян готовы воевать с Украиной

Дмитрий Медведев

"Задача остается прежней: сделать службу по контракту максимально престижной. Для этого за последние месяцы были приняты организационные, экономические, социальные и технологические решения. Прежде всего, удалось адаптировать службу по контракту к условиям СВО, это дает свои результаты, существенным образом удалось повысить социальную защищенность военнослужащих и членов их семей", — заявил рашист.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Для того, чтобы стимулировать россиян присоединяться к участию в войне против Украины российские власти установили единовременные выплаты для "участников СВО", ввели кредитные каникулы для военных, а также гарантируют сохранение рабочих мест "на период военной службы" для мобилизованных. Кроме того, российские власти во всех субъектах РФ установили "региональные и компенсационные стимулирующие выплаты".

По данным СМИ, в некоторых из федеральных субъектов России подписавшим контракт выдают полмиллиона рублей выплат наперед.

Тем временем, в России оговорились о собственных боевых потерях. Командующий десантными войсками РФ рассказал о количестве раненых россиян, которых потеряла Россия в Украине.

Стало известно, кого, кроме россиян Кремль активно вербует на войну против Украины. Из-за нехватки живой силы Россия пытается вербовать жителей других стран на войну с Украиной.

Трансгендер стала спикером ВСУ: в России устроили хейт. О назначении Сары Эштон-Чирилло стало известно еще в июне.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Николай

сегодня, 16:42

Слава Украине !!! Уверен ,что сам Дима медведь должен показать пример и научит солдат как ползать по траншеям !!!??? Он Хренов командир ???


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!