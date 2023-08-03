С 1 января по 3 августа текущего года более 231 тысячи россиян заключили контракт с военным ведомством России. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев

"Задача остается прежней: сделать службу по контракту максимально престижной. Для этого за последние месяцы были приняты организационные, экономические, социальные и технологические решения. Прежде всего, удалось адаптировать службу по контракту к условиям СВО, это дает свои результаты, существенным образом удалось повысить социальную защищенность военнослужащих и членов их семей", — заявил рашист.

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Для того, чтобы стимулировать россиян присоединяться к участию в войне против Украины российские власти установили единовременные выплаты для "участников СВО", ввели кредитные каникулы для военных, а также гарантируют сохранение рабочих мест "на период военной службы" для мобилизованных. Кроме того, российские власти во всех субъектах РФ установили "региональные и компенсационные стимулирующие выплаты".

По данным СМИ, в некоторых из федеральных субъектов России подписавшим контракт выдают полмиллиона рублей выплат наперед.

Тем временем, в России оговорились о собственных боевых потерях. Командующий десантными войсками РФ рассказал о количестве раненых россиян, которых потеряла Россия в Украине.

Стало известно, кого, кроме россиян Кремль активно вербует на войну против Украины. Из-за нехватки живой силы Россия пытается вербовать жителей других стран на войну с Украиной.

Трансгендер стала спикером ВСУ: в России устроили хейт. О назначении Сары Эштон-Чирилло стало известно еще в июне.

