Трансгендер стала спикером ВСУ: в России устроили хейт

Россиян разозлила новость о том, что трансгендер из Америки Сара Эштон-Чирилло стала новым спикером в информационном проекте ВСУ. Так что пропагандистские СМИ в своем стиле пытались высмеять это событие, но сделать огромный из этого "резонанс" не получилось.

Алексей Дмитрашковский и Сара Эштон-Чирилло (фото Facebook.com)

На волну "российского хейта" отреагировала замглавы Минобороны Анна Маляр, которая рассказала, что делает на этом посту американка, с марта 2022 года защищающая Украину.

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По ее словам, Сара — младший сержант и боевой медик ТРО ВСУ, уже успевшая получить ранения на войне.

"Сара информирует англоязычную аудиторию – объективно освещает события российско-украинской войны, развенчивает российские фейки и пропаганду. У Сары большая американская аудитория. С 25 июня по 23 июля охват аудитории Сары только в Твиттере составил 28.3 млн. пользователей", — сообщила она. .

По мнению Маляра, хейт со стороны Кремля только увеличил аудиторию Сары.

О назначении Сары Эштон-Чирилло на должность в ВСУ, в России начали писать в эти дни.





Стоит отметить, что глава пресс-центра Сил обороны Алексей Дмитрашковский сообщил еще в июне.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Россия внесла новую страну в список "недружественных стран". Российское правительство добавило Норвегию в список "недружественных стран" в РФ и ввело новый лимит представителей норвежского дипломатического представительства. Россия утверждает, что Норвегия совершила недружественные действия к представителям российского дипломатического корпуса. Согласно указу Путина о противодействии "недружественным странам" Российская Федерация решила уменьшить количество находящихся на территории РФ дипломатов Норвегии. В сообщении говорится, что новый предел установлен на уровне 27 человек.