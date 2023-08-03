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В России оговорились о собственных боевых потерях

Командующий десантными войсками РФ рассказал о количестве раненых россиян, которых потеряла Россия в Украине

сегодня, 16:32
Автор:
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Константин Куликов
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Командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Михаил Теплинский в поздравлении с Днем Воздушно-десантных войск, опубликованном телеканалом Министерства обороны РФ "Звезда", раскрыл количество десантников, раненых на войне в Украине. Об этом сообщают "Комментарии". Внимание на это 3 августа обратило издание "Агентство".

В России оговорились о собственных боевых потерях

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В своем поздравлении Теплинский сказал, что гордится тем, что за полтора года войны "свыше пяти тысяч раненых десантников после лечения вернулись на фронт, а более трех с половиной тысяч наших раненых вообще отказались оставить передовую". Генерал не раскрыл данные о безвозвратных потерях.


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Как отмечает "Агентство", впоследствии телеканал "Звезда" изъял с сайта и телеграмм-канала приветствие Теплинского. Новость осталась в кэше Google, в репостах и перепечатках СМИ, а удаленный пост сохранился в архиве TGStat.

Воздушно-десантные войска (ВДВ) — отдельный род войск Вооруженных сил Российской Федерации, предназначенный для охвата противника по воздуху и выполнения задач в его тылу для нарушения управления войсками, захвата и уничтожения наземных элементов высокоточного оружия, срыва выдвижения и развертывания резервов, нарушения работы тыла и коммуникаций, а также для прикрытия отдельных направлений, районов, открытых флангов, блокировки и уничтожения воздушных десантов, прорвавшихся группировок противника и выполнения других задач. Воздушно-десантные войска являются резервом верховного главнокомандующего вооруженными силами.

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