Стало известно, кого, кроме россиян Кремль активно вербует на войну против Украины

Рекламные объявления, предлагающие немедленную выплату более 5000 долларов за вступление в российскую армию, начали появляться на экранах казахстанских интернет-пользователей. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В Казахстане проживает более 3 млн этнических русских, и он традиционно был одним из ближайших союзников России. Однако правительство Астаны не поддержало войну с Украиной.

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Явно ориентированная на казахов реклама показывает флаги России и Казахстана и лозунг "Плечом к плечу". Она обещают единовременную выплату в размере 495 тысяч российских рублей (5300 долларов) тем, кто подпишет контракт с российскими военными, а также ежемесячную зарплату в размере не менее 190 тысяч рублей (2000 долларов) и дополнительные льготы.

Объявления ведут на веб-сайт, который предлагает потенциальным новобранцам возможность вступить в российскую армию в Сахалинской области на Дальнем Востоке России. На сайте указано, что его владельцем является Агентство развития человеческого капитала Сахалинской области, организация, созданная местным правительством.

Участие в военных конфликтах за границей за плату является незаконным в соответствии с казахстанским законодательством.

Жители других бывших советских стран Центральной Азии рассказали агентству Reuters, что некоторые из их соотечественников присоединились либо к российской армии, либо к российским частным наемным группам, таким как "Вагнер", но вербовка обычно происходила в России, где работают миллионы узбеков, таджиков и кыргызских рабочих-мигрантов.

В Кыргызстане в мае местный житель был приговорен к 10 годам лишения свободы за присоединение к российским марионеточным силам в Луганской области Украины. Министерство иностранных дел России заявило на этой неделе, что рассматривает просьбу российского политика о предоставлении этому человеку российского гражданства, чтобы Москва могла оказать давление на Бишкек, чтобы он освободил его и разрешил вернуться в Россию.

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