logo

BTC/USD

29269.73

ETH/USD

1839.27

LTC/USD

86.56

USD/UAH

37.35

EUR/UAH

41.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Стало известно, кого, кроме россиян Кремль активно вербует на войну против Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, кого, кроме россиян Кремль активно вербует на войну против Украины

Из-за нехватки живой силы Россия пытается вербовать жителей Казахстана на войну с Украиной

сегодня, 16:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Рекламные объявления, предлагающие немедленную выплату более 5000 долларов за вступление в российскую армию, начали появляться на экранах казахстанских интернет-пользователей. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Стало известно, кого, кроме россиян Кремль активно вербует на войну против Украины

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В Казахстане проживает более 3 млн этнических русских, и он традиционно был одним из ближайших союзников России. Однако правительство Астаны не поддержало войну с Украиной.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Явно ориентированная на казахов реклама показывает флаги России и Казахстана и лозунг "Плечом к плечу". Она обещают единовременную выплату в размере 495 тысяч российских рублей (5300 долларов) тем, кто подпишет контракт с российскими военными, а также ежемесячную зарплату в размере не менее 190 тысяч рублей (2000 долларов) и дополнительные льготы.

Объявления ведут на веб-сайт, который предлагает потенциальным новобранцам возможность вступить в российскую армию в Сахалинской области на Дальнем Востоке России. На сайте указано, что его владельцем является Агентство развития человеческого капитала Сахалинской области, организация, созданная местным правительством.

Участие в военных конфликтах за границей за плату является незаконным в соответствии с казахстанским законодательством.

Жители других бывших советских стран Центральной Азии рассказали агентству Reuters, что некоторые из их соотечественников присоединились либо к российской армии, либо к российским частным наемным группам, таким как "Вагнер", но вербовка обычно происходила в России, где работают миллионы узбеков, таджиков и кыргызских рабочих-мигрантов.

В Кыргызстане в мае местный житель был приговорен к 10 годам лишения свободы за присоединение к российским марионеточным силам в Луганской области Украины. Министерство иностранных дел России заявило на этой неделе, что рассматривает просьбу российского политика о предоставлении этому человеку российского гражданства, чтобы Москва могла оказать давление на Бишкек, чтобы он освободил его и разрешил вернуться в Россию.

Читайте также на портале "Комментарии" — могут ли Россию охватить протесты – о чем говорят новые шаги режима Путина по мобилизации.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/europe/russia-targets-neighbour-kazakhstan-with-army-recruitment-ads-2023-08-03/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!