Медведев пригрозил Украине и Польше экологической катастрофой

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ на успешную атаку морских надводных дронов на российский танкер SIG в окрестностях Крымского моста заявил о готовности России устроить экологическую катастрофу на Западной Украине, поблизости от границ Польши. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пост экс-президента РФ.

Дмитрий Медведев

Свои угрозы Медведев уже привычно изложил в полубранной манере, которую многие СМИ связывают со злоупотреблением алкоголем.

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"Ублюдки и выродки понимают только жестокость и силу. Видимо, им мало ударов по Одессе, Измаилу, — написал Медведев. — Если киевская мразь хочет устроить экологическую катастрофу в Чёрном море, она должна получить её на той части их территории, которая скоро отвалится Польше и которая будет смердеть после этого веками".

Действия Украины в районе Крымского моста и Керченского пролива Медведев связывает с желанием Украины разблокировать зерновое соглашение и блокаду украинских портов.

- Это будет для них окончательное решение по зерновой сделке, — завершает свои угрозы рашист Медведев.

Тем временем, глава Службы безопасности Украины прокомментировал атаки на корабли РФ. Глава СБУ заявил, что атаки на корабли Российской Федерации проводятся в водах Украины и являются законными.

На фоне атак на корабли Российской Федерации у Зеленского обратились к союзникам. Михаил Подоляк призвал усилить военную помощь Украине.

А в СНБО пригрозили России расширением географии ударов. Алексей Данилов предупредил, что вскоре будет еще больше ударов по территории РФ.