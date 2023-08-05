В СНБО пригрозили России расширением географии ударов

Украинские войска продолжат расширять географию ударов по военным объектам страны-агрессора. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Twitter сделал секретарь СНБО Алексей Данилов, уточнив при этом, что для ударов по территории России будет использоваться исключительно оружие украинского производства.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"С каждым новым боевым заданием украинские боевые БПЛА и морские дроны становятся все более точными, операторы — более опытными, боевое слаживание – более эффективным, а производители получают возможности совершенствовать тактико-технические характеристики", — заявил Данилов.

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По его словам, начало августа стало успешным для "украинских охотников". Это мотивирует еще больше расширять географию применения украинского оружия на территории РФ.

"Дальше – расширение масштабов, дальности боевой работы, уровня и тяжести российских потерь. Российские цели — это лучший полигон для украинского оружия и его рекламы на мировом уровне вооружения", — уверен Алексей Данилов.

Он добавил, отечественный ВПК получил огромный шанс на возрождение и на позиционирования себя, как одного из лидеров в мире, потому что новая техника, которая теперь будет применяться против РФ не имеет аналогов в мире.

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