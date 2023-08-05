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На фоне атак на корабли РФ у Зеленского обратились к союзникам

Михаил Подоляк призвал усилить военную помощь Украине

сегодня, 16:17
Автор:
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Кравцев Сергей
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Военную помощь и поставки в Украину "орудий возмездия" нужно ускорить. Долгие переговоры дают России время, чтобы "залатать дыры". Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Twitter сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

На фоне атак на корабли РФ у Зеленского обратились к союзникам

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП написал своей сообщение на фоне атак на российские корабли в Черном море. Он отметил, что мир становится ближе, когда у Украины появляется больше оружия и агрессор несет больше потерь. К миру также приближает большое количество уничтоженных российских военных баз и стратегических складов в Крыму.


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По словам Подоляка, невозможно говорить о мире без принуждения РФ к выполнению норм международного права, резкого уменьшения российского коммерческого потенциала, ускоренного уничтожения сухопутной военной техники врага.

"Любые разговоры/переговоры напрасны, потому что дают РФ возможность залатать дыры и донарастить агрессию. Пора избавиться от иллюзий. Пора увеличить объемы поставок в Украину "орудий возмездия", — написал Подоляк.

Читайте также на портале "Комментарии" — атака украинских морских дронов на Новороссийск завершилась весьма эффектно и эффективно. Стало известно, что в результате этой спецоперации СБУ в новороссийской бухте поврежден большой десантный корабль "Оленегорский горняк". А спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк предупредила, что взрывы, подобные тем, что произошли сегодня в Феодосии (куда добрались уже БПЛА и где россияне разместили огромное нефтехранилище, используемой для заправки Черноморского флота РФ), могут повториться. Эксперты проанализировали происходящее специально для издания "Комментарии".

Также издание "Комментарии" сообщало – Данилов пригрозил России расширением географии ударов.




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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1687773731999858688
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