На фоне атак на корабли РФ у Зеленского обратились к союзникам

Военную помощь и поставки в Украину "орудий возмездия" нужно ускорить. Долгие переговоры дают России время, чтобы "залатать дыры". Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Twitter сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП написал своей сообщение на фоне атак на российские корабли в Черном море. Он отметил, что мир становится ближе, когда у Украины появляется больше оружия и агрессор несет больше потерь. К миру также приближает большое количество уничтоженных российских военных баз и стратегических складов в Крыму.

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По словам Подоляка, невозможно говорить о мире без принуждения РФ к выполнению норм международного права, резкого уменьшения российского коммерческого потенциала, ускоренного уничтожения сухопутной военной техники врага.

"Любые разговоры/переговоры напрасны, потому что дают РФ возможность залатать дыры и донарастить агрессию. Пора избавиться от иллюзий. Пора увеличить объемы поставок в Украину "орудий возмездия", — написал Подоляк.

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