Глава СБУ прокомментировал атаки на корабли РФ

Недавние атаки дронов на вражеские российские корабли проводились в территориальных водах Украины. Поэтому нет никаких оснований говорить о том, что они незаконны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении главы СБУ Василия Малюка.

Глава СБУ Василий Малюк. Фото: из открытых источников

"Любая "бавовна", происходящий с кораблями РФ или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу. Более того — такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и полностью законны", — заявил глава СБУ.

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Василий Малюк добавил, россияне сами прекрасно знают, как можно раз и навсегда положить конец такой неприятной "бавовне". Нужно всего лишь покинуть украинскую землю и территориальные воды Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — атака украинских морских дронов на Новороссийск завершилась весьма эффектно и эффективно. Стало известно, что в результате этой спецоперации СБУ в новороссийской бухте поврежден большой десантный корабль "Оленегорский горняк". А спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк предупредила, что взрывы, подобные тем, что произошли сегодня в Феодосии (куда добрались уже БПЛА и где россияне разместили огромное нефтехранилище, используемой для заправки Черноморского флота РФ), могут повториться. Эксперты проанализировали происходящее специально для издания "Комментарии".

Также издание "Комментарии" сообщало – в Керченском проливе морской дрон протаранил российский танкер. Отмечается, что в результате атаки морскими беспилотниками в Керченском проливе мог быть поврежден российский танкер-химовоз SIG, который пришел из Турции.



