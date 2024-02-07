Маляр объяснила, почему Украина не раскрывает свои потери на войне

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Бывшая заместитель министра обороны Ганна Маляр отреагировала на заявления нардепа Давида Арахамии, призывающего обнародовать потери Украины на войне. По ее словам, это не вопрос доступа информации или свободы слова, а необходимость во время войны.
Ганна Маляр о потерях Украины на войне. Фото из открытых источников
Ганна Маляр заявила, что основная причина, почему Украина скрывает свои потери на войне из-за необходимости военных планировать операции. По ее словам, военные планируют свои действия полагаясь на информацию о количестве боеспособных солдат в собственном подразделении и подразделении противника.
Маляр отметила, что Россия также пытается скрыть свои потери от Украины. Однако из-за противостояния на информационном фронте Украина обнародует данные о потерях России на войне.
Напомним, что по данным Генштаба ВСУ, Россия на войне в Украине потеряла более 390 тыс. военных. По словам Ганны Маляр, эта цифра базируется как на убитых россиянах, так и раненых, ведь они уже не способны вести боевые действия.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп от "Слуги народа" Давид Арахамия рассказал о потерях Украины на войне.
Также "Комментарии" писали о немецком генерале, который призвал к усилению мобилизации в Украине из-за цифр потерь на войне. В то время как генерал в Польше считает необходимым депортировать украинских мужчин из стран ЕС для войны в Украине.
Обсуждения
Новости
ККК
сегодня, 12:51
Не говорят о потерях по тому, что бояться, что с депутатов и их детей живьем народ начнет шкуры снимать! А то что говорит эта шлюха, типичное вранье для лохов!