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Маляр объяснила, почему Украина не раскрывает свои потери на войне

Несмотря на заявления украинских политиков, Ганна Маляр считает необходимым скрывать потери Украины на войне для безопасности военных.

сегодня, 12:30
Автор:
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Slava Kot
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Бывшая заместитель министра обороны Ганна Маляр отреагировала на заявления нардепа Давида Арахамии, призывающего обнародовать потери Украины на войне. По ее словам, это не вопрос доступа информации или свободы слова, а необходимость во время войны.

Маляр объяснила, почему Украина не раскрывает свои потери на войне

Ганна Маляр о потерях Украины на войне. Фото из открытых источников

Ганна Маляр заявила, что основная причина, почему Украина скрывает свои потери на войне из-за необходимости военных планировать операции. По ее словам, военные планируют свои действия полагаясь на информацию о количестве боеспособных солдат в собственном подразделении и подразделении противника.

"У них есть пределы, сколько процентов уже небоеспособных, – и убитые, и раненые одинаково небоеспособны для них. Когда идет бой или планируется операция, они считают, сколько подразделений, и они для себя по потерям считают, на какие еще задачи может быть направлено это подразделение", — пояснила Маляр.

Маляр отметила, что Россия также пытается скрыть свои потери от Украины. Однако из-за противостояния на информационном фронте Украина обнародует данные о потерях России на войне.

Напомним, что по данным Генштаба ВСУ, Россия на войне в Украине потеряла более 390 тыс. военных. По словам Ганны Маляр, эта цифра базируется как на убитых россиянах, так и раненых, ведь они уже не способны вести боевые действия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп от "Слуги народа" Давид Арахамия рассказал о потерях Украины на войне.

Также "Комментарии" писали о немецком генерале, который призвал к усилению мобилизации в Украине из-за цифр потерь на войне. В то время как генерал в Польше считает необходимым депортировать украинских мужчин из стран ЕС для войны в Украине.



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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ekszastupnitsya-ministra-oboroni-malyar-poyasnila-chomu-vlada-ne-oprilyudnyue-vtrati-ukraini-na-viyni-z-rosieyu
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Обсуждения

ККК

сегодня, 12:51

Не говорят о потерях по тому, что бояться, что с депутатов и их детей живьем народ начнет шкуры снимать! А то что говорит эта шлюха, типичное вранье для лохов!


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