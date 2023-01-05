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Малоизвестное оружие, сбивающее иранские дроны над Киевом

Россия продолжает массовые атаки ракетами и дронами, однако украинские силы удачно отбивают большинство из них. В этом помогает малоизвестное немецкое оружие.

сегодня, 18:33
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Автор:

Slava Kot

Украинские силы сбили более 80 иранских беспилотников в новогоднюю ночь, а с сентября они были ликвидированы более 500. Россия до сих пор использует дроны для обстрела Киева, но Украина нашла способ защититься. Это малоизвестное оружие, эффективно защищающее от дронов выпущенных Кремлем. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Politico.

Малоизвестное оружие, сбивающее иранские дроны над Киевом

Шольц на фоне артиллерийской установки Gepard. Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украине удалось уничтожить 80 беспилотников, которые Россия неожиданно выпустила в период новогодних празднований. Но как это удалось?

Politico утверждает со ссылкой на украинских чиновников, что в этом помогли немецкие системы Gepard, стреляющей из двух 35 мм пушек. В 2022 году Германия отправила в защиту Украины 30 таких зенитных самоходных установок, а в этом году объявила об отправке еще 7 единиц.

"Это оружие, установленное на гусеничном транспортном средстве, обеспечивает Украину мобильной системой противовоздушной обороны, которая сыграла ключевую роль в уничтожении российских беспилотников и ракет", — пишет Politico.

Официально с сентября Украина смогла уничтожить 540 иранских дронов-камикадзе, что доказывает эффективность системы Gepard. Однако есть проблема, ведь большинство 35 мм патронов производится в Швейцарии, которая в свою очередь запретила Германии реэкспортировать эти патроны в Украину, ссылаясь на свой нейтральный статус.

"В октябре министр обороны Германии Кристин Ламбрехт обратилась к правительству Швейцарии с просьбой прислать Украине 12 400 патронов швейцарского производства, но запрос был отклонен", — отмечает Politico.

В конце 2022 года немецкий производитель Rheinmetall заявил, что открывает новую линию для 35 мм боеприпасов, однако они могут быть доставлены в Украину только в конце 2023 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Макрон, согласившийся поставлять танки в Украину, своими действиями давит на Олафа Шольца.

Также "Комментарии" писали о том, что Байден подтвердил, что у него рассматривают решение об отправке Bradley в Украину.



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Источник: https://www.politico.com/news/2023/01/04/weapon-iranian-drones-ukraine-00076442
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