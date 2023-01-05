logo

BTC/USD

16834.14

ETH/USD

1251.69

LTC/USD

75.13

USD/UAH

40.50

EUR/UAH

42.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Макрон передумал о доставке военной техники для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Макрон передумал о доставке военной техники для Украины

Французский президент несколько месяцев назад утверждал, что не планирует отправлять в Украину самолеты и танки, однако Макрон изменил свое мнение в начале 2023 года.

сегодня, 12:27
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Франция постепенно меняет свою политику по поставкам вооружения для Украины. После телефонного разговора с Владимиром Зеленским Эммануэль Макрон объявил, что Франция отправит в Украину свои колесные танки AMX-10RC и бронеавтомобили Bastion. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание " Европейская правда".

Макрон передумал о доставке военной техники для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

Во время телефонного разговора президент Франции заверил украинского президента, что его страна готова и дальше осуществлять военную поддержку и анонсировал отправку техники в Украину. Таким образом, Украина получит тяжелый бронеавтомобиль, который часто называют колесным танком AMX-10 RC, а также машины многоцелевого назначения ACMAT Bastion. В настоящее время дата и объемы поставки военной техники не определены. Деталями передачи будут заниматься министерства обороны обеих стран.

"Впервые западные "танки на колесах" пойдут в украинские вооруженные силы и будут поддерживать их в борьбе и защите родины", — сказал Эммануэль Макрон после телефонного разговора.

Таким образом, произошел переломный момент во французской военной политике. Еще в октябре Эммануэль Макрон сообщал, что никакие самолеты и танки не уедут в Украину, однако президент Франции изменил свое решение об отправке военной техники.

AMX-10RC – это легкая колесная французская разведывательная машина, выпускавшаяся с 1979 по 1986 годы, которую называют танки на колесах. Такой аспект делает эту технику более мобильной, чем гусеничная техника. AMX-10RC оснащена 105-мм танковой пушкой, пулеметом и двумя дымовыми гранатометами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джо Байден подтвердил рассмотрение отправки в Украину американских бронемашин Bradley, которые должны помочь в наступлении весной.

Также "Комментарии" писали о тревожном открытии украинской разведки . В иранских беспилотниках обнаружили детали западных компаний.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/01/4/7153592/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!