Макрон передумал о доставке военной техники для Украины

Франция постепенно меняет свою политику по поставкам вооружения для Украины. После телефонного разговора с Владимиром Зеленским Эммануэль Макрон объявил, что Франция отправит в Украину свои колесные танки AMX-10RC и бронеавтомобили Bastion. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание " Европейская правда".



Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

Во время телефонного разговора президент Франции заверил украинского президента, что его страна готова и дальше осуществлять военную поддержку и анонсировал отправку техники в Украину. Таким образом, Украина получит тяжелый бронеавтомобиль, который часто называют колесным танком AMX-10 RC, а также машины многоцелевого назначения ACMAT Bastion. В настоящее время дата и объемы поставки военной техники не определены. Деталями передачи будут заниматься министерства обороны обеих стран.

"Впервые западные "танки на колесах" пойдут в украинские вооруженные силы и будут поддерживать их в борьбе и защите родины", — сказал Эммануэль Макрон после телефонного разговора.

Таким образом, произошел переломный момент во французской военной политике. Еще в октябре Эммануэль Макрон сообщал, что никакие самолеты и танки не уедут в Украину, однако президент Франции изменил свое решение об отправке военной техники.

AMX-10RC – это легкая колесная французская разведывательная машина, выпускавшаяся с 1979 по 1986 годы, которую называют танки на колесах. Такой аспект делает эту технику более мобильной, чем гусеничная техника. AMX-10RC оснащена 105-мм танковой пушкой, пулеметом и двумя дымовыми гранатометами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джо Байден подтвердил рассмотрение отправки в Украину американских бронемашин Bradley, которые должны помочь в наступлении весной.

Также "Комментарии" писали о тревожном открытии украинской разведки . В иранских беспилотниках обнаружили детали западных компаний.

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