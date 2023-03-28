МАГАТЭ и демилитаризация ЗАЭС: Ситуация патовая

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Моесеенко Валентина
Сейчас опять можно актуализировать тему о необходимости ввода дополнительных санкций против России, которые непосредственно будут касаться ее атомной отрасли. Если они ничего не сделали относительно Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), теперь отсутствуют никакие вообще причины не вводить эти санкции. Такое мнение в Телеэфире выразил политолог Игорь Рейтерович, пишут "Комментарии".
Международной миссии не удалось реализовать планы на оккупированной рашистами АЭС
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Также политолог прокомментировал информацию, что генеральный директор Международного агентства из атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл с визитом в Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским в Запорожье. На Днепровской ГЕС председателю МАГАТЭ показали последние разрушения, нанесенные ударами росармии. Гросси заявил, что посетит и ЗАЭС, чтобы оценить ситуацию из ядерной безопасности на объекте.
Но, отметил политолог, хотелось бы, чтобы эти визиты все равно были регулярными или там постоянно были присутствующие представители МАГАТЭ хотя бы с точки зрения защиты украинских граждан, которые остаются и выполняют свою работу на этой станции.
Как писали раньше "Комментарии", рашисты пытаются завербовать для работы на ЗАЭС белорусских ремонтников. Оккупанты все еще ищут персонал для функционирования станции, пытаясь хоть как-то дать себе толк на ней.
Шла речь на портале "Комментарии" и о том, что организация из ядерной безопасности не планирует создавать демилитаризованную зону вокруг Запорожской атомной станции, ведь эту идею трудно реализовать.
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Олена
сегодня, 18:53
За що ці нероби отримують свою ЗП? Абсолютно безглузда організація...