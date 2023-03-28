МАГАТЭ и демилитаризация ЗАЭС: Ситуация патовая

Сейчас опять можно актуализировать тему о необходимости ввода дополнительных санкций против России, которые непосредственно будут касаться ее атомной отрасли. Если они ничего не сделали относительно Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), теперь отсутствуют никакие вообще причины не вводить эти санкции. Такое мнение в Телеэфире выразил политолог Игорь Рейтерович, пишут "Комментарии".

Международной миссии не удалось реализовать планы на оккупированной рашистами АЭС

"Если раньше много стран, действительно многие, говорили, что "может как-то ситуация решится и они покажут какой-то жест доброй воли и тому подобное, и мы как-то этот вопрос развяжем", то сейчас, когда они этот вопрос решать не собираются, мне кажется, что нет уже никакого смысла эти санкции сдерживать. Вот их бы надо было ввести, а потом, посмотрев на реакцию России, и на то, как это бы ударило по РФ, возможно, они бы тогда позицию относительно ЗАЭС изменили, и повернули бы ее под контроль Украины. Потому что на сегодня этот важнейший, наверное, вопрос, и если Россия этого не сделает, то говорить о каких-то там компромиссах и и тому подобное относительно ЗАЭС, мне кажется, на сегодня не стоит", — сказал политолог.

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Также политолог прокомментировал информацию, что генеральный директор Международного агентства из атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл с визитом в Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским в Запорожье. На Днепровской ГЕС председателю МАГАТЭ показали последние разрушения, нанесенные ударами росармии. Гросси заявил, что посетит и ЗАЭС, чтобы оценить ситуацию из ядерной безопасности на объекте.

"К сожалению, следует констатировать, что ничего хорошего ожидать от этого визита с точки зрения решения той проблемы, которую создали россияне, когда они оккупировали ЗАЭС. Гросси фактически с одной стороны признал, что все его планы, идеи и предложения относительно демилитаризации является нереализованными, потому что это все упирается в позицию России. Москва, с одной стороны, рассказывает, что они за демилитаризацию этой зоны, с другой стороны, они все делают наоборот и категорически выступают против этого", — говорит Рейтерович.

Но, отметил политолог, хотелось бы, чтобы эти визиты все равно были регулярными или там постоянно были присутствующие представители МАГАТЭ хотя бы с точки зрения защиты украинских граждан, которые остаются и выполняют свою работу на этой станции.

Как писали раньше "Комментарии", рашисты пытаются завербовать для работы на ЗАЭС белорусских ремонтников. Оккупанты все еще ищут персонал для функционирования станции, пытаясь хоть как-то дать себе толк на ней.

Шла речь на портале "Комментарии" и о том, что организация из ядерной безопасности не планирует создавать демилитаризованную зону вокруг Запорожской атомной станции, ведь эту идею трудно реализовать.

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