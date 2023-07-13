Луганским "чмобикам" выдали оружие столетней давности

В Сети появилось видео, на котором представитель подразделений российской армии в оккупированной Луганской области изучает "раритетное" стрелковое вооружение, которое им получено от командования. Об этом сообщают "Комментарии".

Уинстон Черчилль с пистолетом-пулеметом Томпсона, 1940 год

Луганским "мобикам", в частности, оккупанты выдали: самозарядный карабин Симонова (1944), пистолет-пулемет Томпсона (1918), винтовку Мосина (1891), ручной пулемет Дегтярева (1944).

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Впрочем, сами оккупанты и их сторонники, которые также публикуют это видео, неоднозначно оценивают "деловые качества" упомянутых образцом оружия.

"На самом деле — все показанное — это хорошее надежное оружие. Другой вопрос — что оно не для войск 1-й линии, — пишет в своем телеграмм-канале известный рашист Стрелков-Гиркин. — А вот для подразделений, несущих комендантскую и охранную службу, участвующих в специальных операциях против бандподполья — в самый раз. Без шуток. Тот-же ППС (пистолет-пулемет Судаева) — легче, "прикладистей" и скорострельнее обычного "калаша". Для спецназовца в тылу и для ближнего боя в городских условиях — "самое то"… если, конечно, в достатке патронов".

Напомним, что из-за ожесточенного сопротивления Сил обороны Украины противник понес существенные потери в личном составе и технике. В связи с этим, в конце 2022 года руководство РФ было вынуждено объявить частичную мобилизацию в России. Вместе с призывом сотен тысяч россиян власти РФ столкнулись с проблемой их вооружения, экипировки и обучения. В частности, форму для пополнения армии РФ шили во Вьетнаме. Из-за потерь в технике, в частности, уничтожения более чем трех тысяч танков, Россия была вынуждена расконсервировать устаревшие образцы техники 50-60-х годов минувшего века.

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