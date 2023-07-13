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Россияне накапливают войска на одном из направлений: что известно

Россияне бросают в бой регулярные войска и наемников

сегодня, 22:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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Вблизи Лимано-Купянского направления, где захватчики намерены перехватить инициативу, россияне собирают мощную группировку. Об этом информирует представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Россияне накапливают войска на одном из направлений: что известно

Россияне накапливают войска (фото из открытых источников)

"Противник там скапливает достаточно мощную группировку из Воздушно-десантных подразделений, пехотных подразделений. Также это как такие главные ударные подразделения, а также как усиление — это боевой армейский резерв, территориальные войска, некоторые ЧВК небольшие типа "Ветераны" или штурмовые роты "Шторм- Z", набранные из криминала", — рассказывает представитель ВСУ.


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По информации спикера Восточной группировки, в настоящее время россияне на этом направлении вводят в бой регулярных военных и наемников, еще постоянно наносят удары по нашим позициям артиллерией. Только за минувшие сутки противник нанес 665 ударов.

Важно то, как отмечает представитель ВСУ, что ситуация остается под контролем, украинские защитники успешно отбиваются от захватчиков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Стрелков прогнозирует возможный новый "поход на Москву" . Противник Украины Игорь Стрелков, представляющий в РФ так называемых "раздосадованных патриотов", прокомментировал отстранение генштабом армии РФ от выполнения своих обязанностей командующего оккупационной 58 армией Ивана Попова. Эта армия сейчас противостоит ВСУ в Запорожской области и терпит тяжелые потери, в частности от украинской артиллерии. В новом конфликте Стрелков видит возможность повторения событий мятежа Пригожина.

Также "Комментарии" писали о том, что россияне придумали, как воровать еще больше украинского зерна . Страна-агрессор продолжает открыто воровать украинское зерно с оккупированных территорий Украины. Да, в Кремле даже уже занялись "упрощением" процесса кражи.



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Обсуждения

Сергій

сегодня, 22:00

Це не урожай 2022 року. Хто ж тоді посіяв і зібрав урожай для російсько-фашистських Нацистів? Невже після звільнення території, у тих "російсько-виробничого населення" залишиться в користуванні Українська Земля???


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