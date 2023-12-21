Лейтенант ВСУ рассказал о работающей схеме уклонян, когда мужчин уже поймали ТЦК

Во время мобилизации в Украине работники ТЦК раздают повестки в разных общественных местах. Однако уклонисты нашли новые способы избегания мобилизации, даже если уже получили повестку. Об одном из таких методов рассказал лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".



Стала известна новая схема избегания мобилизации в Украине. Фото из открытых источников

Украинский военный отреагировал на сообщения о раздаче повесток в спортзалах и ресторанах, однако подчеркнул, что у уклонистов все равно есть другие способы не идти в армию.

"Настоящие уклонисты находят выход даже после такого, почему-то никто не говорит о том, что после попадания в воинские части люди все равно массово убегают от исполнения своего долга", — сообщил лейтенант.

По его словам, в одной из бригад за последние 5 месяцев уволилось 800 здоровых мужчин, которые вероятно просто уклонились от службы.

"Нет, не из-за ранения или других уважительных причин, а из-за жены с инвалидностью (брак с которой, по моим последним данным, стоит 30 000 грн). Самое интересное, что такая жена появляется сразу после призыва или совсем доходит до смешного — жене 80 лет, когда мужчине всего 20", — пишет украинский военный.

Напомним, что в пограничной службе также указали одну из схем избегания от мобилизации в Украине. Она происходит через оформление акта по уходу за лицом с инвалидностью, что позволяет уезжать мужчинам призывного возраста за границу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народная депутат объяснила при каких условиях может быть мобилизация женщин.

Также "Комментарии" писали о ветеране АТО, который рассказал, где скрывается 80 тысяч уклонистов.