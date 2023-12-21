Лейтенант ВСУ рассказал о работающей схеме уклонян, когда мужчин уже поймали ТЦК

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Slava Kot
Во время мобилизации в Украине работники ТЦК раздают повестки в разных общественных местах. Однако уклонисты нашли новые способы избегания мобилизации, даже если уже получили повестку. Об одном из таких методов рассказал лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".
Стала известна новая схема избегания мобилизации в Украине. Фото из открытых источников
Украинский военный отреагировал на сообщения о раздаче повесток в спортзалах и ресторанах, однако подчеркнул, что у уклонистов все равно есть другие способы не идти в армию.
По его словам, в одной из бригад за последние 5 месяцев уволилось 800 здоровых мужчин, которые вероятно просто уклонились от службы.
Напомним, что в пограничной службе также указали одну из схем избегания от мобилизации в Украине. Она происходит через оформление акта по уходу за лицом с инвалидностью, что позволяет уезжать мужчинам призывного возраста за границу.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народная депутат объяснила при каких условиях может быть мобилизация женщин.
Также "Комментарии" писали о ветеране АТО, который рассказал, где скрывается 80 тысяч уклонистов.
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