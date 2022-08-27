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16 "прилётов": ночью оккупанты атаковали Запорожье и область

Информации о пострадавших нет

сегодня, 08:40
Автор:

Анастасия
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Ночь в Запорожье выдалась крайне неспокойной. Российские оккупанты нанесли большое количество ударов по городу. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава запорожской областной военной администрации Александр Старух. 

16 "прилётов": ночью оккупанты атаковали Запорожье и область

Запорожье. Фото из открытых источников

По информации источника, в ночь на 27 августа жители города и области слышали серию громких взрывов — враг нанес очередной удар по Запорожью и Запорожскому району. Оккупанты атаковали объекты инфраструктуры в Шевченковском районе города и вблизи областного центра.

В целом было зафиксировано 16 "прилетов". На данный момент информации о погибших или пострадавших нет. 

Старух в очередной раз обратился к жителям Запорожья и области и призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сразу же идти в укратия. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в подвалах на ЗАЭС оккупанты устроили пыточную. Российские захватчики используют для издевательств над людьми ток, удушения через целлофановые пакеты, а также другие виды пыток. Похищают военные рф в основном волонтеров, активистов и местных, которые не поддерживают "русский мир". Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Также новостной портал "Комментарии" писал о том, что российская армия несет огромные потери в Украине - от этого Кремлю приходится увеличивать численность войска. Подробнее о том,  как Кремль восполнит резервы, читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила о возможной эвакуации людей из нескольких областей Украины. Она отметила, что эвакуированные могут рассчитывать на помощь от государства. Кроме того, для людей, которых эвакуируют, предусмотрены выплаты. 



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Источник: https://t.me/starukhofficial/3624
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