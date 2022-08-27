16 "прилётов": ночью оккупанты атаковали Запорожье и область

Ночь в Запорожье выдалась крайне неспокойной. Российские оккупанты нанесли большое количество ударов по городу. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Запорожье. Фото из открытых источников

По информации источника, в ночь на 27 августа жители города и области слышали серию громких взрывов — враг нанес очередной удар по Запорожью и Запорожскому району. Оккупанты атаковали объекты инфраструктуры в Шевченковском районе города и вблизи областного центра.

В целом было зафиксировано 16 "прилетов". На данный момент информации о погибших или пострадавших нет.

Старух в очередной раз обратился к жителям Запорожья и области и призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сразу же идти в укратия.

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