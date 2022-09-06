400 млрд рублей потеряет Россия ежегодно из-за войны в Украине, стал известен секретный отчет об экономике

В распоряжение информационного издания Bloomberg попал секретный отчет об экономике РФ. Сам отчет был представлен на закрытой встрече с президентом России Владимиром Путиным 30 августа.

Санкции продолжают давить на Российскую Федерацию. Фото из октрытых источников

По данным этого секретного документа, подготовленного экономическими экспертами стало известно, что санкции касаются всех секторов РФ. Оценки, включенные в отчет, показывают, что около 200 тыс. сотрудников в сфере IT, могут уехать из страны до 2025 года.

Полное отключение газа в Европу, по данным отчета, будет стоить РФ ориентировано 400 млрд рублей или 6,6 млрд долларов в год потерянных дополнительных поступлений. В результате таких действий добычу энергетических ресурсов придется сокращать, что грозит Российской Федерации серьезным изменением в экономике.

Санкционные запреты на продажу западных технологий также влияют на Россию, поскольку страна может откатиться на несколько десятилетий в прошлое по сравнению с современной жизнью. России придется полагаться на некачественные альтернативные варианты из Китая и Северной Кореи. А для некоторых технологий пока нет альтернатив, даже из Китая или других квазисоюзников Российской Федерации.

Российские эксперты, составлявшие доклад, также отметили, что санкции могут властям пересмотреть цели своего развития, которые лидер РФ поставил перед войной. Одна из главных пострадавших целей будет экономическое и социальное удовлетворение потребностей России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об этом секретном отчете, а также указывал на какие отрасли российского производства повлияют санкции больше всего.



Также "Комментарии" писали о том, что Россия вынуждена прибегать к покупкам оружия в Северной Корее, а дроны покупает у Ирана.

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