Куда сбежит Путин после поражения в войне с Украиной. Кто примет российского диктатора

24 февраля президент России Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину. План скорой победы за три дня сменился почти годом войны, где Путин терпит все большие поражения. Портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico публикует рейтинг стран, куда может сбежать российский президент.

Путин и другие диктаторы мира. Фото: из открытых источников

Politico обратилось к бывшему судье Международного уголовного суда (МКС) в Гааге Кристине Ван ден Вингарт, которая расследует военные преступления в Украине. Судья отметила, что зверств, которые совершили россияне в Буче достаточно, чтобы приговорить Путина к пожизненному заключению.

Последние поражения Путина и расследование МКС могут усугубить положение президента России и ему придется убегать от правосудия. Ван ден Вингарт считает, что вероятно российский президент бежит в страны, где не действуют международный уголовный суд, а также страны, имеющие дружеские отношения с Путиным.

Китай

Плюсы: Путин хвалит лидера Китая Си Цзиньпина и называет его "близким другом". Китайский лидер получил недавно третий срок, поэтому Путин может рассчитывать на стабильное расположение дома в Си.

Минусы: Си возможно не захочет рисковать торгово-экономическими отношениями с Западом, являющимся крупнейшим партнером Китая. А союз между Пекином и Москвой придерживается общей выгоды. Си получает дешевую нефть, а Путин – деньги.

Сирия





Плюсы: сирийский президент Башар Асад обратился за помощью к Путину в 2015 году, чтобы подавить восстание в стране. Теперь Асад может отблагодарить российского диктатора.

Минусы: После свержения режима Путина в РФ, вероятно, ему перестанет подчиняться ППК "Вагнер", поддерживающие режим Асада в Сирии. Кроме того, президент РФ во время поездки в Сирию вынужден будет залететь в воздушное пространство Турции, где его смогут схватить силы НАТО.

Иран

Плюсы: Тегеран в последние месяцы активно поддерживает Путина, продает оружие и расширяет информацию о своей ядерной программе. Обе страны находятся под мощными санкциями Запада, поэтому переезд Путина в Иран не навредит стране.

Минусы: в Иране продолжаются массовые протесты из-за смерти Махсы Амини. Поэтому власти Исламского государства могут быстро измениться, а Путина уберут вместе с иранскими лидерами.

Северная Корея

Преимущества: Путин может бежать в КНДР, где Ким Чен Ын крепко держит власть в своих руках и живет в роскошных поместьях.

Минусы: Ким Чен Ын может доиграть своими постоянными запусками ракет, а сама жизнь в КНДР строга и имеет определенные правила, которые постоянно регулируются.

Венгрия





Преимущества: премьер-министр Виктор Орбан и правительство страны постоянно говорят о снятии санкций против России.

Недостатки: несмотря на теплые отношения с Орбаном Венгрия подписала МКС, поэтому Путина могут схватить и осудить за военные преступления.

Ранее "Комментарии" писали, что Путин получил от Запада условия капитуляции.

Также "Комментарии" сообщали о критике, полученной президентом России от депутата ЕС.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!