Куда разворачивается дипломатический фронт: какие вызовы нужно преодолеть

В США и Евросоюзе продолжают поиск путей оказания поддержки Украине в войне с российской агрессией. Лидер большинства Демократической партии в Сенате, Чак Шумер, призвал срочно одобрить новый пакет военной помощи нашей стране. И подчеркнул, что война РФ против Украины – это столкновение тирании и демократии, конфликт, меняющий историю. В свою очередь, три комитета Палаты представителей Конгресса, которые возглавляют представители Республиканской партии, призвали давать Украине критически важного оружия, передать 300 миллиардов, замороженных российских суверенных активов, ужесточить санкции против путинского режима. Ищут возможность преодоления вето венгерского премьера Виктора Орбана на помощь Украине в 50 млрд евро и в Евросоюзе. Ну, а Украина и Россия продолжают войну, в том числе на дипломатических фронтах. Эти действия, а также действия Запада оценили для портала "Комментарии" эксперты.

Поддержка Украины. Фото: из открытых источников

Украина продолжит бороться и на поле боя, и в дипломатической плоскости

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе поделился таким мнением:

атак будет больше, агрессии больше, нереальных задач по захвату новых территорий – больше. Так что период обострения никуда не денется". "Рашистская федерация не меняет целей войны против Украины – уничтожение нашей государственности, нашей нации. А в преддверии очередных "выборов Путина"

Что касается Украины, продолжает эксперт, мы максимально мобилизуем мировую поддержку, собственное производство вооружений. При этом, следует понимать, акцентирует он, что ни президент, ни всё военно-политическое руководство страны никаких деталей по внутреннему производству ВПК предоставлять не будет. Во время войны никто об этом не говорит.

а также пока Венгрия блокирует выделение 50 млрд евро от ЕС всерьез заняться механизмом передачи нашей стране 300 млрд долл замороженных российских активов. Уже была положительная реакция по этому поводу Белого дома И есть надежда, что процесс сдвинется с места", – отмечает Антон Кучухидзе. "Стоит отметить активную дипломатию президента Украины Владимира Зеленского по увеличению поддержки нас со стороны партнеров – военно-технически и финансово, а также – по усилению санкционного давления на РФ. Около недели назад Зеленский призвал западные государства в период, пока заблокировано голосование по многомиллиардному пакету помощи Украине в Конгрессе США

По его словам, Россия пытается нагнетать, используя прикупленных западных экспертов, лоббистов, медиа, чтоб продвигая свои тезисы на Западе.

Тем самым, сам же перечеркивает любые дипломатические варианты разрешения конфликта. А уж тем более – варианты под диктовку Москвы", – поясняет эксперт. "Но эта коммуникация страдает биполярностью. С одной стороны, Кремль (пусть даже чужими устами) говорит о необходимости переговоров, с другой – наносит беспрецедентные ракетные удары по мирным украинским городам

Украина, уверен он, продолжит бороться и на поле боя, и в дипломатической плоскости.

не писали те или иные их медиа". "Мы не согласимся ни на какие соглашения, пока оккупант находится на территории нашей страны, – акцентирует Антон Кучухидзе. – На данный момент нет реальных предусловий для проведения переговоров, что бы там не говорили те или иные западные чиновники

Война без денег невозможна

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова отмечает, что в четверг, 11 января, в Украинском институте будущего политолог, доктор исторических наук Вадим Денисенко презентовал исследование касательно перспектив РФ в 2024 году.

По ее словам, обговаривая это исследование, в экспертной среде пришли к выводу, что ключевыми вопросами будут не только политические, но и экономические.

"В этом плане очень важным станет площадка Всемирного экономического форума в Давосе, где примет участие президент Украины Владимир Зеленский. Он встретится со многими высокопоставленными лицами из разных стран и организаций, что поможет укрепить наши позиции. Надеемся, что на экономическом направлении будут не просто подвижки, но и усиление помощи Украине. Война без денег невозможна. Вскоре станет ясно, подталкивают ли нас к "заморозке", или дадут возможность не просто выстоять, но и победить", – считает аналитик.

Еще один вызов 2024-го – выборы, подчеркивает она. Как в РФ, так и в США. Нужно следить за этими процессами, готовиться к разным сценариям, понимать, как то или иное развитие событий повлияет на ситуацию российско-украинской войны, поясняет Александра Решмедилова.

какая будет конкуренция в Республиканской партии. Там сейчас растет рейтинг бывшей губернатора Южной Каролины, кандидата в президенты США Никки Хейли, которая стабильно призывает поддерживать Украину До конца не ясно и то, будет ли среди демократов именно действующий президент Байден приоритетной фигурой. Внимательно следим и за происходящим в Конгрессе, где республиканцы с демократами ищут компромисс по миграционному законодательству, под которое "подвязали" вопрос поддержки Украины". "И, если с РФ всё ясно – очередные выборы Путина, под которые, впрочем, может и "поштормить", то в США есть много неизвестных, – отмечает она. Допустят ли Трампа к выборам

Александра Решмедилова обращает внимание, что уже есть позитивные решения по выделению нам помощи после балтийского тура президента Зеленского.

"Украине следует на всех площадках отстаивать не только нашу формулу мира, но и – усиление санкций. Причем, как импортную, так и экспортную изоляцию РФ. Санкции должны быть направлены на то, чтоб страна-агрессор деградировала технологически, экономически. Это позволит запустить разрушительные процессы внутри государства-агрессора. Да, это игра в долгую – 5-10 лет. Однако ее нужно вести. Санкционная политика должна быть согласованной, сильной, стратегической", – констатирует аналитик.

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