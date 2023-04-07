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Костюм летний полевой теперь будут в гардеробе украинские женщины-военнослужащие, - Маляр

Костюм летний полевой внедряют в Украине для женщин-военнослужащих. Об этом на странице телеграмм, заявила заместитель Министра обороны Украины - Анна Маляр, пишут «Комментарии»

сегодня, 12:50
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Белоокая Ира

"В Вооруженных Силах Украина всегда была парадной и повседневной женской формой. Менялись образцы. Сейчас женщины-военнослужащие носят форму образцы, утвержденные приказом МОУ и Правилами ношения определенных приказом МОУ", — написала Маляр.

Раньше о такой одежде украинским женщинам-военнослужащим можно было только мечтать.

Костюм летний полевой теперь будут в гардеробе украинские женщины-военнослужащие, - Маляр

Анна Маляр заявила о внедрении спецодежды для женщин-защитниц на летний период

"Не было полевой женской формы", — отметила Анна Маляр.


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Теперь же, находясь на фронте, украинские защитницы смогут выбирать из нескольких вариантов специальной одежды. В их распоряжении будет как обычная, так и парадная форма. Приблизительный ее дизайн уже разработали.

"В настоящее время продолжается работа по внедрению летнего полевого костюма для военнослужащих-женщин",- резюмирует заместитель Министра обороны Украины.

Все последующие этапы работы можно будет узнать на сайте Минобороны, подытожила Маляр.  

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что западные танки – в Украине: какая техника уже есть и какая еще будет. Около двух тысяч украинских военных прошли подготовку и готовы воевать иностранной бронетехникой.
Напомним, "Комментарии" писали, что еще одна страна сообщила, что танки Leopard доставлены в Украину. Португалия выполнила обещание и отправила танки Leopard 2A6 в Украину. Согласно сообщениям министерства обороны, танки уже находятся в Украине.
Читайте на сайте "Комментарии", Вашингтон продолжает оставаться самым главным партнером Украины в войне против России. Так, США включили в новый пакет военной помощи необходимое вооружение Украины. Как сообщает издание "Комментарии", об этом во время обращения к украинцам заявил президент Украины Владимир Зеленский .
 



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Источник: https://t.me/annamaliar/629
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