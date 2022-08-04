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Контрнаступление ВСУ на юге переносится: в чем причина

Украинские военные готовятся отразить атаку россиян

сегодня, 17:40
Автор:

Кравцев Сергей
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Активная фаза контрнаступления ВСУ, которая анонсировалась многими военными экспертами на август, теперь переносится. Причина, почему ВСУ меняют свои планы – встречный удар российской армии. Как передает портал "Комментарии", об этом об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Контрнаступление ВСУ на юге переносится: в чем причина

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Эксперт считает, что по факту украинские силы уже начали контрнаступление в Херсонской области. Есть большие успехи, ведь освобождено целый ряд населенных пунктов, под контролем украинских военных хорошие позиции, с которых можно более мощно наступать в сторону Херсона. В таком темпе и дальше усиливая его можно было бы продвигаться и дальше, но россияне решили пойти на то, чтобы совершить встречный удар. Именно поэтому украинской армии придется отложить планы по контрнаступлению.

Олег Жданов считает, что первым делом украинцам нужно будет разбить планы врага, не дать ему атаковать, а уже потом возвращаться к вопросу контратаки. Если войскам помогут резервы, то вполне может быть, что после этого начнется анонсированное ранее большое контрнаступление.

По словам эксперта, могут быть разные варианты дальнейших действий. Войска могут перейти к глухой обороне или позиционным схваткам.  

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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/kontrnastuplenie-vsu-yuge-poka-otkladyvaetsya-1659620436.html
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