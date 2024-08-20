Командир "Ахмата" дал прогноз, когда закончатся бои в Курской области и война в Украине

Российский генерал-майор и командир специального отряда "Ахмат" Апти Алаудинов дал прогноз, когда закончатся бои в Курской области и война в Украине. Российский военный считает, что это произойдет в ближайшие 2-3 месяца.



Апти Алаудинов об окончании войны в Украине. Фото из открытых источников

Китайский корреспондент Лу Юйгуан взял интервью у командира "Ахмата" Апти Алаудинов в его штабе и спросил российского генерал-майора, как долго будут продолжаться бои в Курской области. Алаудинов ответил не только когда закончатся бои на территории РФ, но и дал прогноз относительно завершения войны в Украине.

"Я думаю, что в ближайшие 2-3 месяца это полностью все закончится. Причем закончится не только на Курском направлении, а полностью вся СВО", — заявил Алаудинов.

Недавно лидер Чечни Рамзан Кадыров также дал свой прогноз, когда закончится война в Украине. По словам чеченского боевика, это должно произойти до конца 2024 года. Кроме того, приспешник Путина уверен, что война закончится в пользу России. Отметим, что в 2023 году Кадыров говорил, что война в Украине закончится в июне-июле 2024 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин издал приказ с датой, к которой российская армия должна освободить Курскую область от украинских сил. Как указывают СМИ, это должно произойти до 1 октября. Кроме того, россияне не должны терять позиции на украинском фронте при попытках вернуть Курскую область.

Также "Комментарии" писали об украинском военном, который на фоне боев в Курской области заметил поразительную разницу между украинцами и россиянами.