Когда закончится война: прогнозы украинских экспертов

С начала российского вторжения в феврале 2022 года полномасштабная война в Украине длится более 600 дней. Несмотря на контрнаступление, новое оружие от союзников на скорое окончание войны не стоит надеяться. Портал "Комментарии" собрал прогнозы украинских экспертов и военных, чтобы выяснить, закончится ли война в в Украине в 2024 году.



Когда закончится война в Украине. Фото из открытых источников

Руководитель ГУР Кирилл Буданов

Глава ГУР Кирилл Буданов считает, что в прогнозировании окончания войны следует опираться на факты. Генерал-майор оценивает экономику России, количество военной техники и человеческого ресурса, и заключает, что война будет продолжаться максимум до 2026 года.

"По оценке экономики, без особых проблем Россия может ее себе позволить до 2025 года. По количеству техники – до 2026 года максимум. Возможно, чуть быстрее", — считает Буданов.

Полковник запаса ВСУ Олег Жданов

Популярный военный обозреватель, полковник запаса ВСУ Олег Жданов утверждает, что война закончится в 2024 году. По его словам, День Независимости в 2024 году Украина будет праздновать в мирное время. Жданов объясняет, что к этому времени в США должны пройти президентские выборы, а окончание войны в Украине поможет Байдену выиграть у Трампа.

"Вряд ли война затянется дольше. Думаю, крайний срок окончания этой войны – май 2024 года", – заявил Олег Жданов.

Заместитель директора ЦИАКР Михаил Самусь

Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь заявил изданию "Факты ICTV", что окончание войны будет зависеть от скорости, с которой Украина будет получать западное оружие, в том числе истребители. По самому оптимистичному прогнозу Самусь указывает на окончание войны в Украине в 2024 году. Однако, вероятнее всего, полное возвращение территорий будет возможно в 2025 году.

"Может возникнуть ситуация, что мы зачистим юг, то есть Запорожскую и Херсонскую области, и начнем активные операции по деоккупации Крыма и Донбасса", — говорит Самусь и добавляет, что в приграничных к РФ территориях могут быть отдельные серые зоны, ведь Россия способна их обстреливать со своей территории.

Полковник Сергей Грабский

Военный эксперт, полковник Сергей Грабский в эфире телемарафона указал на два основных варианта развития военных действий, от которых будет зависеть окончание войны.

"Эта война в лучшем варианте может закончиться не раньше конца 2024 года. На сегодняшний день очень трудно делать прогнозы, потому что от того, как развивается ситуация на Юге, будет зависеть течение войны", — заявил Грабовский.

Полковник считает, что при благоприятных условиях, а именно выход украинских военных к Азовскому морю и отрезание сухопутного коридора — освободит юг и приведет к следующему этапу военных действий на востоке. По такому сценарию война в Украине закончится в 2025 году. Однако если ВСУ не получит значительных преимуществ на фронте в ближайшее время, то Сергей Грабский дает худший прогноз – война не ограничится 2025 годом.

Как видим, большинство экспертов и военных прогнозируют окончание войны в промежутке 2024-2026 года. Несмотря на разные даты, все сходятся в одном мнении, что война закончится победой Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у украинцев изменилось доверие к армии и президенту за полтора года войны.

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