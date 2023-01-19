Когда нас ждут решающие бои – о чем говорят заявления Зеленского, Путина и Дуды

Российский диктатор Путин продолжает жить в параллельной реальности, называя войну против Украины "защитой", а захваченные россиянами украинские регионы – "исторически российскими". В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что новые наступательные планы РФ – ни для кого в мире не секрет. А потому нужны новые – более решительные шаги партнеров – по поддержке нашей страны. Президент Польши Анджей Дуда на полях Всемирного экономического форума в Давосе и вовсе заявил, что "через несколько, возможно, месяцев, возможно, недель, наступит очередной решающий момент этой войны", который "даст ответ на вопрос: выживет ли Украина или нет". Как оцениваете данные заявления и ситуацию на фронтах (включая дипломатический) с начала года и в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

Только после решающих боев будут определены новые позиции

Директор Украинского института политики Руслан Бортник поясняет:

"Украинский и польский президенты говорят, скорее всего, о том, что в ближайшие недели-месяцы возможно новое полномасштабное российское наступление. Причем, не только в районе Донбасса, но и на других направлениях. И поэтому необходима сегодня максимальная концентрация западных союзников, поставка нам танков, бронемашин, авиационных и артиллерийских систем — для того, чтобы Украина была готова отражать массированные атаки станы-агрессора".

По мнению Руслана Бортника, февраль-апрель станет в какой-то мере решающим периодом в этой фазе войны. И после него уже определятся переговорные позиции сторон.

"Параллельно мы видим, что Россия продолжает настаивать на признании захвата ею украинских территорий. Что, как отметил вчера госсекретарь США Энтони Блинкен, является непреодолимой преградой для начала переговорного процесса. То есть, позиция, при которой за РФ закрепляется украинское Приазовье или Донбасс, является неприемлемой ни для Киева, ни для Вашингтона. И они не намерены начинать какой-либо диалог с Москвой в таком ракурсе. Именно поэтому, – констатирует эксперт, – мы находимся в преддверии решающих боев данного этапа войны, после чего будут определены новые позиции, с которыми стороны сядут за стол переговоров летом-осенью этого года".

Чем больше у противника будет междоусобицы, тем лучше для нас

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассуждает так:

"Все путинские заявления о том, что РФ воюет ради мира и защищает "исконно русские территории" (правда, в чужой стране) — это, безусловно, параллельная реальность, иная вселенная. Но это же позволяет Путину любой поворот войны, любой результат — выдать за "победу". Мол, мы "демилитаризировали Украину", "сумели противостоять НАТО", "защитили русскоязычных". То есть, Путин и его пропаганда создали своеобразный "люфт", который позволяет им закончить войну в любой момент, сказав – мы достигли целей, которые ставили. А цели все — размытые, нечеткие. Что удобно Кремлю".

Что касается заявлений Зеленского и Дуды, то они, по мнению эксперта, абсолютно правильные в ракурсе необходимости быстрее и мощнее вооружать Украину.

"Но я не согласен с высказыванием польского лидера, что решающий для Украины момент наступит в ближайшие недели-месяцы. Решающий момент для нас наступил в феврале прошлого года, когда началось широкомасштабное российское вторжение. Вся эта война для нас — решающий момент. Тем важнее, чтобы помощь шла, не останавливаясь, ускоряясь", – подчеркивает Иван Ступак.

На фронтах тяжело, акцентирует он. Но мы видим, что россияне выдыхаются.

Чем больше у противника будет междоусобицы, тем лучше для нас, – уверен эксперт. – Глава Генштаба ВС РФ Герасимов, командующий теперь оккупационной армией будет мстить Пригожину за критику высшего военного руководства. Не явно, но — мстить. К примеру, не поставлять вовремя боекомплект, технику. Такая себе латентная диверсия, снижающая наступательный потенциал наемников". "Бахмут ими так и не взят, хоть они потратили на его многомесячный штурм колоссальные силы. Небольшой Соледар, где ранее жило около 10 тысяч человек, тоже до сих пор оккупанты полностью не контролируют, хоть положили там тысячи своих солдат. И тут нам на руку еще и противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" Пригожиным — и собственно вооруженными силами РФ

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