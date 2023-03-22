Киберустойчивость: Как в Украине собираются защищать информационные системы

Общественная организация "Аэроразведка" начинает проект "Киберустойчивость", который должен защитить информационные системы войск от вражеских атак, а также ввести принципы кибербезопасности. Об этом говорится в сообщении общественной организации, пишут "Комментарии".



проект для защиты информационных систем Сил обороны

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"Украинские военные используют десятки программ, приложений и сервисов, позволяющих обеспечивать осведомленность и ситуационную осведомленность. Это улучшает взаимодействие между подразделениями и позволяет более качественно использовать имеющееся вооружение", — объясняют в ГО.

Силы обороны Украины используют цифровые решения как на стратегическом, так и на тактическом уровнях, поэтому враг постоянно прибегает к кибертерроризму.

“Наш первый шаг – обеспечение ключами безопасности FIDO всех пользователей системы ситуационной осведомленности Delta о разработке Центра инноваций и развития оборонных технологий Министерства обороны Украины. Это одна из наиболее распространенных в армии систем. Имея доступ к Дельте, силы безопасности и обороны Украины могут максимально оперативно и эффективно идентифицировать и раскрывать врага", – говорится в сообщении.

Первые ключи безопасности FIDO смогут получить именно пользователи Delta. Для этого они должны ознакомиться с инструкцией в системе и заполнить анкету.

"Инициирование такого проекта – это дополнительный шаг в повышении уровня безопасности и киберзащиты Delta. Это значительно усложнит врагу его попытки скомпрометировать систему в целом, и в частности обезопасит информационное пространство каждого пользователя от утечки информации и кибератак. Стандарт FIDO2 – самый современный стандарт проверки подлинности пользователей, рекомендованный FIDO Alliance и World Wide Web Consortium, что подтверждает его надежность и безопасность“, – говорит руководитель направления ИТ ОО “Аэроразведка” Руслан Прилипко.

Ключ безопасности FIDO – это инструмент двухфакторной аутентификации для доступа в различные системы и приложения. Ключ безопасности используется в дополнении с паролем как второй фактор проверки пользователя. Ключ поддерживается основными операционными системами и обозревателями. Пароли, которые вводит и сохраняет пользователь, легко украсть с помощью фишинга, вредоносных программ и других типов атак. Физический ключ безопасности, как второй фактор проверки подлинности, повышает конфиденциальность, поскольку никогда не сохраняется на сервере или компьютере пользователя. В то же время при похищении ключа войти в аккаунт только с помощью его будет невозможно.

Как писали "Комментарии", нашей артиллерии удалось создать "сетку смерти". Это когда разведочные средства очень плотно и эффективно сотрудничают со средствами огневого поражения. Безусловно, к этим средствам огневого поражения входят не только ракетные войска и артиллерия, но и авиация воздушных сил.



Речь шла на портале "Комментарии" и о трех составляющих осовременивания украинских военных подразделений и, прежде всего, ракетных войск и артиллерии.

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