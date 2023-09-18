Какой сценарий Запад решил поддержать в Украине – в чем Зеленский будет убеждать ГА ООН

В преддверии заседания Генассамблеи и Совбеза ООН, которые состоятся на этой неделе в США (уже известно, что туда отправится и президент Украины Владимир Зеленский), актуализировалась тема войны и мира. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призывает союзников готовиться к длительным боевым действиям в Украине, акцентируя, что, если украинцы перестанут вести боевые действия против российских сил, то потеряют собственную страну. Глава МИД РФ Сергей Лавров жалуется, что на территории Украины с Россией якобы воюют США. 45-й президент США Дональд Трамп, мечтающий вернуться в Белый дом, уверяет, что Украина проиграет. О чем говорит подобная активизация заявлений в ракурсе российско-украинской войны? Как ситуация может (и может ли) измениться после заседания ГА ООН? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Генассамблея ООН. Фото: из открытых источников

События последних недель дают повод для оптимизма

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков поделился таким комментарием:

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"Важно понимать, что с лета наши западные союзники и партнеры, США, прежде всего, выбирали, какой сценарий они будут поддерживать: то ли успешное украинское наступление, то ли начало мирных переговоров с РФ, что тоже можно продать своим избирателям как успех. События последних недель дают основания надеяться, что выбор сделан в пользу нашего наступления и усиления поддержки оружием и боеприпасами".

По словам эксперта, причина такого выбора в том, что действия ВСУ всё больше обретают очертания тяжелой, длительной, но эффективной стратегической операции.

другим объектам на оккупированных территориях, атаки военных судов агрессора и прочее. Соответственно, в Нью-Йорке во время Генассамблеи ООН вполне возможны совместные заявления президентов Джозефа Байдена и Владимира Зеленского о передаче Украине долгожданных баллистических ракет ATACMS танков Абрамс и другого вооружения", – поясняет Александр Кочетков. "Сюда же ложатся результативные удары по Севастополю

Но появление этих заявлений, акцентирует он, будет связано и с тем, что президент Зеленский на встрече должен убедить своего американского коллегу – Украина таки активизировала усилия по борьбе с внутренними проблемами, в частности, с коррупцией и неэффективностью экономики.

Российская агрессия – вызов всему миру

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин считает большой ошибкой мирового сообщества, что российско-украинскую войну то воспринимало как некий региональный конфликт, не имеющий глобального значения. И до сих пор, отмечает он, у ряда государств остались такие иллюзии. Отсюда – периодические "миротворческие" посылы, попытка найти "золотую середину", что в данной ситуации невозможно.

"Зеленский будет пытаться убедить ГА ООН, что на нашей территории происходит не региональная, а глобальная война, наиболее значимая для всех. Уже сотни тысяч погибших с обеих сторон. Конфликт ведь идет с 2014 года, выйдя на новый уровень с 2022-го. Он уже привел к подорожанию продуктов и энергоносителей на мировых рынках, угрозе голода, миллионам беженцев, возрастанию ядерных рисков, экологических. Понятны попытки найти скорейший выход из войны. Не понятно лишь, когда некоторые хотят это сделать за счет территориальных уступок со стороны Украины. Будто не понимая, что это лишь – отсроченная война. Еще более жестокая и кровавая", – акцентирует Влад Волошин.

Он напоминает, что в самой РФ за более чем полтора года широкомасштабного вторжения в Украину значительно упал уровень жизни. Ведь огромные средства идут не на экономику и процветание, а на войну.

"Войну, которая поляризовала мир. Обострились отношения между РФ и НАТО. Создается ось изгоев РФ — Иран — Северная Корея. Это может привести к возникновению новых конфликтов, даже к Третьей мировой войне. На такие угрозы постоянно обращает внимание высшее военно-политическое руководство Украины. Уверен, что соответствующие акценты сделает Зеленский в США. Важно подчеркивать, что не только Украина должна противостоять российской агрессии. Что это – вызов всему миру. И что, если в этой войне двух мировоззрений (демократического и тоталитарного-автократического) дать победить агрессору, вспыхнет весь мир, – отмечает эксперт. – Думаю, Зеленский будет благодарить за поддержку. Но призывает усиливать ее. Ресурсы страны-агрессора огромны, к тому же, она начинает пользоваться помощью других диктаторских режимов — иранского, северокорейского. Несколько нейтрально выглядят Китай и Индия. Но они также оказывают помощь РФ, покупая ее ресурсы, давая тем самым возможность продолжать войну, затягивать ее. Тогда как Украина и союзники, что логично, хотят скорейшего завершения войны. Но точно не на условиях Кремля. Это, как я уже отмечал, лишь отсрочить новый виток агрессии. Эти месседжи и будет посылать Зеленский. Надеюсь, подавляющее число государств, входящих в ГА ООН, их воспримут. И мы после этого заседания, после ряда встреч и выступлений украинского лидера в США, станем сильнее".

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